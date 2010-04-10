رقابت 12 هزار دانش آموز مازنی برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان

اسکندر عباس پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون مرحله اول مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان روز جمعه 27 فروردین ماه 89 در شش شهر آمل، بابل، بهشهر، تنکابن، قائم شهر و ساری برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: داوطلبان آموزن ورودی مرحله اول مدارس راهنمایی استعدادهای درخشان برای دریافت کارت آزمون می توانند از امروز شنبه 21 فروردین تا چهارشنبه 25 فروردین ماه 89 به آدرس اینترنتی www.sampad.medu.ir مراجعه نمایند.

عباس پور افزود: دانش آموزان برای رفع نقص کارت های داوطلبان نیز روز پنج شنبه 26 فروردین ماه 89 فرصت دارند.

وی گفت : دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی که معدل کل پایه چهارم آن ها حداقل 19باشد می توانند در این آزمون شرکت کنند.



وی ادامه داد : دانش آموزان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی که بالاترین سطح ( در حد انتظار ) را در تمام دروس پایه چهارم کسب کرده باشند حق شرکت در این آزمون را خواهند داشت .



عباس پور با بیان اینکه مسئولیت ثبت نام به عهده ی مدیر مدرسه است ، افزود : دانش آموزان واجد شرایط متقاضی ثبت نام در آزمون می بایست مبلغ 40هزار ریال جهت دریافت کارت اعتباری به مدرسه پرداخت کنند.



وی گفت : اسامی قبول شدگان مرحله اول جهت شرکت در مرحله دوم آزمون دهم اردیبهشت ماه سال جاری اعلام می شود.