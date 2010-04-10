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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

یک پژوهشگر روسی:

شیعیان نفوذ بالایی در کشور روسیه دارند

شیعیان نفوذ بالایی در کشور روسیه دارند

قم - خبرگزاری مهر: یک پژوهشگر و محقق روسی گفت: مسلمانان وشیعیان از نفوذ بالایی در کشور روسیه برخوردار هستند.

 به گزارش خبرنگار مهر در قم، "عبدالکریم تاراس چرینینکو" صبح شنبه در نشست "وضعیت مسلمانان و شیعیان در روسیه" در جمع محققان و اساتید دانشگاه باقرالعلوم قم خاطرنشان کرد: حکومت روسیه به خاطر جلوگیری از نفوذ و خطر وهابیت و فرقه‌های ساختگی، با جمعیت شعیه همکاری می‌کند به همین دلیل وضعیت شعیان در این کشور مطلوب است.

 وی ادامه داد: وهابیون افراطی در کشور روسیه پذیرفته شده نیستند، ولی مسلمانان و شیعیان جایگاه ویِژه‌ای در این کشو دارند.

این پژوهشگر روسی همچنین گفت: در برخی از شهرهای روسیه، شعیان محدودیت‌هایی برای انجام مناسک مذهبی خود دارند، ولی ما باید با رجوع به مساجد و حسینه‌ها کار خود را دنبال کنیم.
 
وی که نهج‌البلاغه را برای اولین بار به زبان روسی ترجمه کرده است با اشاره به روابط ایران و روسیه گفت: مردم و دولتمردان روسیه به جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای دارند به همین دلیل شاهد روابط خوب اقتصادی و حتی سیاسی دو کشور با هم می‌باشیم.
 
چرینینکو گفت: مردم روسیه دنبال نژادپرستی و تندروی‌های نژادی نیستند و جمهوری اسلامی نیز از فعالیت‌های نژادپرستانه و تروریستی بیزار است به همین دلیل مردم روسیه به ایران علاقه مند می‌باشند.
 
وی همچنین با اشاره به تلاش روسیه برای عضویت در سازمان کشورهای اسلامی گفت: در سیاست خارجی روسیه انگیزه بالایی برای ارتباط با کشورهای اسلامی خصوصا ایران دیده می‌شود و با توجه به اینکه 20 درصد جمعیت این کشور مسلمان هستند ارتباط روسیه و کشورهای اسلامی باید ارتقاء پیدا کند.
 
این پژوهشگر روسی در خاتمه خاطرنشان کرد: کشور روسیه  با کشورهای اسلامی مانند ایران روابط اقتصادی و همکاری‌های علمی زیادی دارد به همین دلیل روسیه می‌تواند به عضویت سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی درآید.
 

کد مطلب 1060888

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