گروههای موسیقی سنتی در سال 88 کم کار بودند

پیام عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اهمیت فعالیت گروه های موسیقی سنتی در حوزه موسیقی بسیار زیاد است اما متاسفانه در مواردی پیش می آید که این گروه ها دوره های کم کار و کم فعالیتی را پشت سر می گذارند.
وی ادامه داد: بخشی از کم کاری گروه های موسیقی سنتی در سال 88 به خود این گروه ها بازمی گردد و بخش دیگر نیز ناشی از کافی نبودن حمایتهای دستگاه های ذیربط از فعالیتهای آنها است.
این هنرمند اظهار داشت: افزایش حمایت از گروه های هنری یادشده باعث می شود که آنها بیش از پیش به فعالیت خود دلگرم شوند و میزان این فعالیت افزایش یابد.
عزیزی بیان کرد: البته صرف افزایش فعالیتهای هنری کافی نیست و لازم است این فعالیتها از نظر کیفیت نیز در سطح بالایی باشند و هنرمندان نیز همواره رسالت هنری خود را به یاد داشته باشند.
موسیقی عرفانی از نظر اخلاقی تاثیر بسیار زیادی دارد
عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: موسیقی عرفانی و معناگرا از نظر اخلاقی تاثیر بسیار زیادی بر انسان دارد و می تواند قلب انسان را تحت تاثیر مثبت قرار دهد که این امر بر اهمیت گوش دادن و توجه به این موسیقی می افزاید.
آلبوم "خورشید مستان" آخرین اثر از پیام عزیزی تاکنون است که در سال 87 تولید شده است.
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