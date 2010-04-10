گروههای موسیقی سنتی در سال 88 کم کار بودند

پیام عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اهمیت فعالیت گروه های موسیقی سنتی در حوزه موسیقی بسیار زیاد است اما متاسفانه در مواردی پیش می آید که این گروه ها دوره های کم کار و کم فعالیتی را پشت سر می گذارند.

وی ادامه داد: بخشی از کم کاری گروه های موسیقی سنتی در سال 88 به خود این گروه ها بازمی گردد و بخش دیگر نیز ناشی از کافی نبودن حمایتهای دستگاه های ذیربط از فعالیتهای آنها است.

این هنرمند اظهار داشت: افزایش حمایت از گروه های هنری یادشده باعث می شود که آنها بیش از پیش به فعالیت خود دلگرم شوند و میزان این فعالیت افزایش یابد.

عزیزی بیان کرد: البته صرف افزایش فعالیتهای هنری کافی نیست و لازم است این فعالیتها از نظر کیفیت نیز در سطح بالایی باشند و هنرمندان نیز همواره رسالت هنری خود را به یاد داشته باشند.

موسیقی عرفانی از نظر اخلاقی تاثیر بسیار زیادی دارد

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: موسیقی عرفانی و معناگرا از نظر اخلاقی تاثیر بسیار زیادی بر انسان دارد و می تواند قلب انسان را تحت تاثیر مثبت قرار دهد که این امر بر اهمیت گوش دادن و توجه به این موسیقی می افزاید.

این هنرمند در زمینه موسیقی عرفانی، مذهبی و معناگرا در کشورهای دیگر نیز گفت: موسیقی عرفانی، مذهبی و معناگرا فقط مختص به ایران نیست، بلکه این نوع موسیقی در سایر کشورها نیز مورد توجه ویژه ای است.

وی خاطرنشان کرد: مردم سایر کشورها نیز به اهمیت موسیقی عرفانی و معناگرا و تاثیر آن در آرامش روح واقف شده اند و به این نوع موسیقی توجه شایانی نشان می دهند.

موسیقیها و ترانه های فاقد بار معنایی برای مدت کوتاهی در ذهنها باقی می مانند

خواننده آلبوم "با قدسیان" افزود: موسیقیها و ترانه هایی که فاقد بار معنایی هستند برای مدت کوتاهی در ذهنها باقی می مانند و بعد ازآن کم کم فراموش می شوند.

عزیزی بیان داشت: این نوع موسیقیها ممکن است شادی کاذبی را برای مخاطبان خود به ارمغان بیاورد اما نمی تواند شادیهای حقیقی را برای روح به ارمغان آورد.

وی افزود: موسیقی عرفانی، شعر معناگرا و عرفانی نیز می خواهد که این نوع اشعار در تاریخ فراوان است زیرا بسیاری از شاعران از عرفای بزرگ بوده اند.

پیام عزیزی تاکنون آلبومهای "با قدسیان 1"، "لبیک"، "پیام عاشقان"، "ملکا "، "سه رو کی دل "(بزرگ دل) و "خورشید مهتاب" را ارائه کرده است.