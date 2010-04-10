بانک اطلاعاتی خیرین استان همدان راه اندازی می شوند

جعفر چهره قانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این بانک با هدف جذب بیشتر خیرین به امر نیکوکاری ایجاد می شود.

وی هدف اصلی از راه اندازی این بانک اطلاعاتی را اطلاع رسانی بیشتر به مردم جهت کمک به نیازمندان واقعی و ترویج این کار نیک در جامعه عنوان کرد و گفت: ایجاد این بانک اطلاعاتی، در پیش بینی دقیق جهت برنامه ریزی برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص کمک به نیازمندان جامعه موثر خواهد بود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان اظهار داشت: این بانک اطلاعاتی، موجب ایجاد روش های نوین ترویج این اخلاق حسنه در استان همدان و کشور می شود.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد این بانک، مشارکت نیروهای افتخاری مردم در انجام کارهای نیک و سازندگی نقاط محروم استان همدان بیشتر می شود.