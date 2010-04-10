ایدرو از گسترش تحقیقات پژوهشکده رویان حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید هدایت گفت : برای استفاده از محصولات این پژوهشکده در امر خدمات درمانی به ویژه چشم پزشکی و نیز ترمیم ضایعات نخاعی و پوستی تمام ظرفیت های سازمان را به کار خواهیم بست .

وی افزود: در این رابطه ایجاد یک بیمارستان در اولویت است که ایدرو از مسئولان مربوطه می خواهد برای ایجاد آن فکر کنند و سازمان گسترش نیز در چارچوب مقررات از همه ظرفیت ها برای فراگیرتر ساختن خدمات رسانی به مردم در حوزه های درمانی یاد شده بهره خواهد گرفت.



هدایت ضمن دعوت از پژوهشگران و مدیران پژوهشکده رویان برای مشارکت در تدوین سند توسعه حوزه علوم زیستی ( بیو تکنولوژی ) گفت : این سند اگر به برنامه پنج ساله و افق ترسیم شده 1404 گره به خورد ، حرکتی خوب در حوزه حمایت های قانونی است که از وظایف سازمان گسترش به شمار می رود.



معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم رفع موانع جزئی از سر راه کار های بزرگ اظهار داشت : موانع کوچک و بزرگ بر سر راه سرعت گرفتن خدمت رسانی در شرکت مشترک سازمان گسترش و پژوهشکده رویان برداشته خواهد شد و همه تلاش خود را برای حمایت از صنعتی سازی و گسترش پژوهش های صورت گرفته در پژوهشکده انجام خواهیم داد .

هدایت از افتتاح مرکز جدید شرکت فناوری بن یاخته رویان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به این ترتیب، شرکت از حالت تک محصولی که نگهداری خون بند ناف است خارج می شود و خدمات جدیدتری را ارائه خواهد داد.

وی از مسئولان وزارت بهداشت خواست با مسئولان پژوهشکده رویان برای عضویت بانک خون بند ناف در شبکه جهانی مرتبط و امکان تبادل و همکاری این بانک با بیش از 300 بانک مشابه در سراسر دنیا همکاری کنند .

رئیس هیئت عامل ایدرو در پایان حرکت دقیق علمی و روبه جهش در پژوهشکده رویان را برآمده از ایمان عمیق دلسوختگان و خدمتگزاران مردم در این مرکز عنوان کرد و ضمن تقدیر از تلاش های پژوهشگران حاضر، یاد دکتر کاظمی آشتیانی بنیانگذار پژوهشکده رویان را گرامی داشت .



پژوهشکده رویان در سال 70 توسط جهاد دانشگاهی با هدف پژوهش بر روی سلول های بنیادی آغاز به کار کرد و تولید حیوانات شبیه سازی و تراریخته ایرانی ، درمان ناباروری ، دستیابی به شیوه های جدید در ترمیم آسیب های اندام های مختلف بدن از جمله دستاورد های مهم این پژوهشکده از ابتدای تاسیس بوده است . سازمان گسترش در این سالها از پروژه های مختلف پژوهشکده رویان حمایت کرده است.