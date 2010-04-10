رای گیری برای انتخاب دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین 3 تیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین کنگره دوسالانه جامعه اسلامی مهندسین تیرماه امسال با حضور اعضای شورای مرکزی و اعضای این تشکل برگزار می شود.

به منظور برگزاری درست و برنامه ریزی در زمینه انجام این کنگره، ستاد اجرایی کنگره نیز تشکیل شد و برنامه ریزی های لازم در این زمینه نیز در حال انجام است.

در این کنگره، انتخابات اعضای شورای مرکزی برگزار می شود که در پی آن از میان نامزدها واجد شرایط 21 تن به عنوان اعضای شورای مرکزی برگزیده می شود و پس از کنگره این اعضا از میان نامزدهای واجد شرایط دبیرکل حزب را نیز انتخاب می کنند.