دانشکده های طب سنتی و علوم نوین در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود شبستری ظهر شنبه در اولین جلسه شورای اداری استان، افزود: با راه اندازی این دو دانشکده، تعداد دانشکده های استان از شش به هشت افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد تلاش دارد تا با گسترش دانشکده های وابسته به پزشکی مانند هوشبری و پرستاری به عنوان دانشگاه برتر در جهان اسلام مطرح شود.

وی با بیان اینکه در زمینه فوریتهای پزشکی و اورژانس بسیار مشکل داریم، بیان کرد: اورژانس زنان برای اولین بار در کشور در مشهد راه اندازی خواهد شد و هم اکنون در حال تربیت نیروهای انسانی ماهر است.

در ادامه این نشست رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: سهم توازن منطقه ای خراسان رضوی 400 میلیارد تومان و یک سوم اعتبارات ملی است.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا افزود: اعتبارات اختصاص یافته ملی هفت هزار میلیارد تومان بوده و پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای طرح های اقتصادی و عمرانی خراسان رضوی در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اهداف برنامه پنج ساله باید مدیران استان و استانداری تلاش پنج برابر داشته باشند و در این مسیر همکاری مجمع مدیران استان با مجمع نمایندگان الزامی است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تأکید کرد: در سال همت مضاعف، ‌کار مضاعف باید کار را چند برابر و همت را عالی کنیم تا به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور جامه عمل بپوشانیم.

وی با بیان اینکه مدیریت زمان و مدیریت منابع باید مد نظر قرار گیرد، افزود: دستیابی به عدالت در دهه چهارم انقلاب جز با رعایت اصلاح الگوی مصرف و همت و کار مضاعف میسر نخواهد شد.