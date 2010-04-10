برنامه‌ نشستهای هفتگی سرای اهل قلم اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "آدم‌سازی در روانشناسی خانواده" امروز شنبه 21 فروردین از ساعت 17 تا 19 با حضور بهروز بیرشک، دکتر فرشاد بهاری و سپیده باطبی نقد و بررسی می‌شود.

فردا یکشنبه 22 فروردین نشست نقد و بررسی کتاب "طوفان و زنبق" با شرکت نرگس آبیار و منیر السادات موسوی از ساعت 16:30 تا 18:30 برپا خواهد شد.

نشست خبری نخستین همایش "شاعران ایران و جهان" با حضور متولیان برپایی این همایش روز دوشنبه 23 فروردین از ساعت 10 تا 12 برگزار می‌شود.

دکتر بخشعلی قنبری روز چهارشنبه 25 فروردین از ساعت 16:30 تا 18:30 به بررسی و نقد کتاب "مفاهیم اخلاقی- دینی در قرآن" می‌پردازد.

علاقه‌مندان برای شرکت در نشستهای یادشده می‌توانند به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 ، سرای اهل قلم مراجعه کنند.

