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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

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یکی از زندانیان متواری از زندان ایلام دستگیر شد/19 نفر زخمی شدند

یکی از زندانیان متواری از زندان ایلام دستگیر شد/19 نفر زخمی شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایلام از دستگیری یکی از زندانیان متواری در اثر انفجار بمب در مقابل زندان ایلام خبر داد.

سرهنگ عزیز عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: پس از انفجار بمب در مقابل زندان شهر ایلام و فرو ریختن دیوار زندان سه زندانی که جرمشان سرقت بوده از زندان متواری شدند که تاکنون یک نفر از آنها دستگیر شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد زخمیها نیز 19 نفر است که 16 نفر آنها رهگذران و افراد غیرزندانی و سه نفر دیگر سرباز وظیفه هستند و از زندانیان کسی زخمی نشده است.

عبدی یادآور شد: در اثر این انفجار شیشه خانه های اطراف شکسته است.

صبح امروز در اثر یک انفجار مقابل دیوار زندان ایلام که در ساعات هواخوری زندانیان اتفاق افتاد، تعدادی زخمی و مجروح شدند.

کد مطلب 1060900

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