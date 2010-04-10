یکی از زندانیان متواری از زندان ایلام دستگیر شد/19 نفر زخمی شدند

سرهنگ عزیز عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: پس از انفجار بمب در مقابل زندان شهر ایلام و فرو ریختن دیوار زندان سه زندانی که جرمشان سرقت بوده از زندان متواری شدند که تاکنون یک نفر از آنها دستگیر شده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد زخمیها نیز 19 نفر است که 16 نفر آنها رهگذران و افراد غیرزندانی و سه نفر دیگر سرباز وظیفه هستند و از زندانیان کسی زخمی نشده است.

عبدی یادآور شد: در اثر این انفجار شیشه خانه های اطراف شکسته است.

صبح امروز در اثر یک انفجار مقابل دیوار زندان ایلام که در ساعات هواخوری زندانیان اتفاق افتاد، تعدادی زخمی و مجروح شدند.