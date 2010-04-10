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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۴۸

درخشنده داور جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آلامتو شد

درخشنده داور جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آلامتو شد

داوران بخش فیلم دهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آلامتو معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوران درخشنده، شهاب ملت خواه و اسماعیل سلطانیان داوری بخش فیلم جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آلامتو را برعهده دارند.

داوری عکس و پوستر این جشنواره برعهده دکتر محمد ستاری، سید عباس میرهاشمی و عاطفه حقیقی است، همچنین حمید جمدر، سیدناصر هاشم زاده و اکبر حر داوری بخش فیلم نامه جشنواره منطقه ای سینمای جوان آلامتو را برعهده دارند.
 
در این جشنواره 68 عنوان فیلم ، 10 فیلمنامه و 46 قطعه عکس در بخش مسابقه با هم به رقابت می‌پردازند. دهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان، منطقه یک، آلامتو از 28 تا 31 فروردین ماه جاری در شهر ایلام با حضور هنرمندان ده استان کشور به همت انجمن سینمای جوانان ایران و با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام برگزار می شود
 
کد مطلب 1060904

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