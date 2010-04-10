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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

سینما آزادی هتل رامسر به جمع سینماهای فعال مازندارن پیوست

سینما آزادی هتل رامسر به جمع سینماهای فعال مازندارن پیوست

ساری - خبرگزاری مهر: معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: سینما آزادی هتل رامسر پس از اکران نوروزی به جمع سینماهای فعال مازندران پیوست.

علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سینما آزادی هتل رامسر قریب به دو سال تعطیل بود و تنها در روزهای نوروزی اکران داشت.

وی افزود: مدیریت جدید این سینما، اکران روزانه فیلم های سینمایی را در این شهر گردشگرپذیر آغاز کرده است که تداوم این روند حمایت همه جانبه را طلب می کند.

قاسمی اظهار داشت: سهم رویدادهای فرهنگی و هنری در عرصه گردشگری استان باید ارتقا یابد چرا که حضور میلیونی گردشگران در مازندران می تواند اقتصاد سینماهای استان را رونق بخشد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  مازندران از بازسازی و نوسازی سینما انقلاب  بابل در سال 88 خبر داد و افزود: سالن، امکانات جنبی و نمایش فیلم این سینما نوسازی و تجهیز شده است و علاقمندان در تعطیلات نوروزی در فضایی مطلوب  به تماشای فیلم نشستند.

وی فروش اکران نوروزی در سینماهای استان را 310 میلیون ریال عنوان کرد.


 
 
 
کد مطلب 1060909

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