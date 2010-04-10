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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۴۶

هشدار زیست محیطی/

خطر آلودگی رودخانه کرج جدی است

خطر آلودگی رودخانه کرج جدی است

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس اداره محیط زیست کرج گفت: رودخانه کرج به دلیل موقعیتی که دارد، از نظر زیست محیطی از سوی چند عامل تهدید می شود که باید در این زمینه تمهیداتی اتخاذ شود.

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر منابع مختلفی رودخانه کرج را از نظر آلودگی و زیست محیطی تهدید می کنند که فاضلابها و زباله های رستورانها، باغها و روستاهای اطراف، بخشی از این منابع هستند.

وی عنوان داشت: رودخانه کرج از مهمترین منابع آب منطقه است و باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا از آلوده شدن آن جلوگیری به عمل آید و اجازه ندهیم که حیات زیست محیطی این رودخانه تهدید شود.

این مسئول بیان کرد: یکی از مهمترین وظایف در این زمینه، کنترل منابع آلاینده در منطقه جاده چالوس و بخش آسارا است و این امر اهمیت فراوانی دارد تاجاییکه بخشی از حفاظت زیست محیطی از رودخانه چالوس به این امر وابسته است.

وی اظهار داشت: رودخانه ها از مهمترین بخشهای طبیعت هستند و نقش فروانی در زمینه های مختلف محیط زیستی و منابع طبیعی دارند و نباید اجازه دهیم تحت هیچ شرایطی آلوده شوند.

پسندیده افزود: رودخانه کرج از مهمترین رودخانه های استان تهران است و باید همه شرایط و زمینه های لازم برای حفاظت زیست محیطی از آن فراهم شود.
 
وی خاطرنشان کرد: گذشته از این امر، این رودخانه در مجاروت جاده چالوس به عنوان یکی از جاده های زیبا قرار دارد و آلوده شدن آن چهره طبیعت این منطقه را نازیبا می کند.
کد مطلب 1060910

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