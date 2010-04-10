خطر آلودگی رودخانه کرج جدی است

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر منابع مختلفی رودخانه کرج را از نظر آلودگی و زیست محیطی تهدید می کنند که فاضلابها و زباله های رستورانها، باغها و روستاهای اطراف، بخشی از این منابع هستند.

وی عنوان داشت: رودخانه کرج از مهمترین منابع آب منطقه است و باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا از آلوده شدن آن جلوگیری به عمل آید و اجازه ندهیم که حیات زیست محیطی این رودخانه تهدید شود.

این مسئول بیان کرد: یکی از مهمترین وظایف در این زمینه، کنترل منابع آلاینده در منطقه جاده چالوس و بخش آسارا است و این امر اهمیت فراوانی دارد تاجاییکه بخشی از حفاظت زیست محیطی از رودخانه چالوس به این امر وابسته است.

وی اظهار داشت: رودخانه ها از مهمترین بخشهای طبیعت هستند و نقش فروانی در زمینه های مختلف محیط زیستی و منابع طبیعی دارند و نباید اجازه دهیم تحت هیچ شرایطی آلوده شوند.

پسندیده افزود: رودخانه کرج از مهمترین رودخانه های استان تهران است و باید همه شرایط و زمینه های لازم برای حفاظت زیست محیطی از آن فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: گذشته از این امر، این رودخانه در مجاروت جاده چالوس به عنوان یکی از جاده های زیبا قرار دارد و آلوده شدن آن چهره طبیعت این منطقه را نازیبا می کند.