تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز شنبه در نخستین نشست خبری با خبرنگاران در سال جدید با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا نسبت به موضع گیری های اخیر رئیس جمهور آمریکا از خود عکس العمل نشان داد و این سخنان را برخلاف مقررات بین المللی و قوانین سازمان ملل اعلام کرد.

وی اضافه کرد: آقای اوباما و وزیر دفاع آمریکا تحت عنوان سیاست دفاعی جدید آمریکا در مسئله هسته ای موضع گیری هایی انجام دادند که چون اشاره به ایران دارد نظر مجمع این است که همه مسئولان ذیربط باید از خود عکس العمل نشان دهند و آن را در مجامع بین المللی پیگیری کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اوباما و وزیر دفاع آمریکا ادعا کرده اند که در مورد کنترل تسلیحاتی برنامه هایی دارند، گفت:‌مجددا آمریکا نسبت به کشورهای دیگر اعلام کرد که ایران و کره شمالی را از این قاعده مستثنی می کند که این حرف غیر قابل قبولی است زیرا ما تمام ضوابط بین المللی را رعایت کردیم و طبق قوانین NPT که هنوز عضو آن هستیم اگر هر یک از کشورهای عضو این پیمان مورد تهدید هسته ای قرار بگیرد تمام کشورهای دیگر عضو موظف هستند از آن کشور دفاع کنند.

رضایی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران از NPT خارج نشده است گفت: بنابراین اگر مورد تهدید قرار بگیریم همه کشورهای دیگری که عضو NPT هستند موظف می باشند که از ما دفاع کنند.

وی اضافه کرد: البته ممکن است آقای اوباما برای ایجاد جنگ روانی علیه ایران این حرفها را زده باشد که همین هم قابل پیگیری است چرا که مگر برای جنگ روانی هر کسی می تواند هر حرفی را بزند.

رضایی با ابراز تعجب از اینکه اوباما که پرچم صلح را در ابتدا برداشته بود امروز پرچم جنگ را به دوش گرفته است ، گفت: آقای اوباما اگر به همان حرفهایی که در ابتدای ریاست جمهوری اش می زد پایبند باشد و به آن عمل کند بهتر است. زیرا گذشته های ایشان جز موفقیت های موقت چیزی به دست نیاوردند .

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: اگر اوباما بخواهد لقمه بزرگتر از افغانستان و عراق را انتخاب کند هیچ آدم عاقلی وی را همراهی نخواهد کرد ، زیرا ایران سرزمین شهیدان است که وقتی آمریکا و شوروی و همه قدرتها با هم بودند نتوانستند کاری در مقابل آن بکنند لذا امروز از اوباما می خواهیم که این حرفها را نزند.

وی در ادامه با اشاره به روند بررسی سیاستهای کلی انتخابات در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: هم اکنون وارد متن این موضوع شده ایم. و اولین بحثی که در جلسه امروز مطرح شد همزمانی برگزاری انتخابات بود تا به جای هر یک سال، دو سال یک بار انتخابات برگزار گردد. یعنی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهاو انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری با هم برنامه ریزی شوند که این ماده به تصویب رسید.