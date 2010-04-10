به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسن نبوی قبل از ظهر شنبه در دیدار با دبیر و مسئولان برگزاری جشنواره طلاب و مبلغین جوان، توجه بیشتر به موضوع تبلیغ در این جشنواره را خواستار شد و با پرهیز از در نظر گرفتن شاخص‌های کلی ارزیابی تصریح کرد: باید شاخص‌های ارزیابی را به طور دقیق مشخص کنید تا بتوان به راحتی آن را در بین مبلغین جستجو کرد.



معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه با اشاره به تجربه بعضی نهادها در تجلیل از مبلغین کشور گفت: مبلغین شامل طیف گسترده‌ای از افراد اعم از طلاب، روحانیان، شاغلان در آموزش و پرورش و حتی امامان جمعه هستند و در تجلیل از افراد برتر باید همه این گروه‌ها را در نظر گرفت.



حجت الاسلام نبوی افزود: باید در داوری‌ها به ملاک‌هایی مانند منبر موفق، نحوه برقراری ارتباط با مخاطبان به ویژه جوانان و فعالیت‌های مجازی مبلغان نیز توجه کرد.



وی ادامه داد: تجلیل از نویسندگان جوانی که با قلم خود جذب کننده جوانان هستند و همچنین طرح نو دارند، خلاقیت‌های آنان بیشتر می‌کنند.



معاون تبلیغ حوزه علمیه قم همچنین از آمادگی این معاونت برای همکاری با دبیرخانه جشنواره به منظور داوری مراحل مختلف جشنواره خبر داد.



نسل جوان جامعه با خدمات طلاب و مبلغین آشنایی ندارند



دبیر جشنواره ملی طلاب و مبلغین جوان نیز در این دیدار با اشاره به وظیفه اصلی سازمان ملی جوانان در ارتقاء هویت دینی و ملی جوانان گفت: این جشنواره درصدد است با شناسایی طلاب و مبلغین برتر به جامعه، گامی در تجلیل از آنان و نیز تشویق سایر حوزویان بردارد.



حجت الاسلام عباس ابراهیمی افزود: در گذشته عنوان (برتر) فقط شامل کسانی می‌شد که در المپیادهای علمی و ورزشی حائز رتبه‌ای می‌شدند اما سازمان ملی جوانان در جشنواره «جوان برتر ایرانی» 14 عرصه مختلف را تعریف کرده تا از برترین‌های این عرصه تجلیل کند.



دبیر جشنواره ملی طلاب و مبلغین جوان تأکید کرد: از آنجا که معمولا نسل جوان جامعه با خدمات طلاب و مبلغین آشنایی ندارند، تلاش ما این است که منعکس کننده این تلاش‌ها باشیم.



به گفته ابراهیمی، فعالبت‌های تبلیغی ویژه در مناطق محروم، فن آوری‌های نو در عرصه تبلیغ و فعالیت‌های تبلیغی خارج از کشور برخی از محورهای در نظر گرفته شده در مراحل داوری است.