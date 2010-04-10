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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۳۹

تمام 132 سرنشین هواپیمای حامل رئیس جمهور لهستان کشته شدند

تمام 132 سرنشین هواپیمای حامل رئیس جمهور لهستان کشته شدند

در حادثه سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهور لهستان در روسیه تمامی 132 سرنشین این هواپیما کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور اضطراری روسیه اعلام کرد: هواپیمای توپولوف TU-154 که حامل لخ کاژینسکی بود و از ورشو پایتخت لهستان پرواز کرده بود در نزدیکی فرودگاه سمولینسک در غرب روسیه سقوط کرد.

در این سانحه هوایی تمامی 132 سرنشین هواپیما از جمله رئیس جمهور و همسر وی، وزیر امور خارجه و همسر وی و رئیس بانک مرکزی لهستان کشته شدند.

این هواپیما بر اثر برخورد با درختان و در هوایی مه آلود در نزدیکی شهر سمولینسک سقوط کرد.

این افراد برای شرکت در مراسم هفتادمین سالگرد کشتار کاتین در جنگ جهانی دوم که در آن بسیاری از لهستانی ها کشته شدند به روسیه سفر کرده بودند.

کد مطلب 1060916

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