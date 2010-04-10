40 کلاس آموزش طرح قرآنی 1443 در گلستان تشکیل شد

حسن دیدگاه به خبنرگار مهر در گرگان افزود: در این کلاسهای 20 نفره 800 نفر سال گذشته در طرح آموزش قرآنی 1443 شرکت کردند که نیمی از آنان را بانوان تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: طرح 1443، طرح تفسیر سوره مبارکه اسرا بوده است که سال گذشته در استان اجراشد.

وی به اولویتهای دارالقران استان در سالجاری اشاره و اضافه کرد: افزایش سطح تخصصی نیروهای قرآنی، مهمترین اولویت کاری دارالقرآن الکریم این اداره کل در سال 89 است.

دیدگاه بیان داشت: در این راستا کلاس های تخصصی متعدد با حضور اساتید برجسته کشوری در استان برگزار می شود.

مسئول دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه بیش از 250 نیروی قرآنی در استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: این نیروها شامل مربیان، اساتید و قاریان ممتاز قرآنی هستند.

وی از آموزش قرآنی 280کودک گلستانی در سال گذشته خبر داد و گفت: با برگزاری 14 کلاس آموزشی، 280 کودک آموزش های قرآنی را فرا گرفتند.

وی افزود: کودکان شرکت کننده در این کلاسها در مقطع پیش دبستانی بودند.

مسئول دارالقرآن الکریم این اداره کل خاطر نشان کرد: سنین خردسالی و دوره پیش‌دبستانی از مهمترین دوره‌های فراگیری قرآن کریم در کودکان است و آموزش قرآن به این گروه سنی باید برنامه‌ریزی‌ شده و هدفمند باشد.