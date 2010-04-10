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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

همدان میزبان همایش موسیقی غرب کشور

همدان میزبان همایش موسیقی غرب کشور

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: نخستین همایش موسیقی غرب کشور در استان همدان برگزار می شود.

حجت الاسلام سعید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این همایش هفته جاری با هدف ایجاد فضای سالم برای رقابت هنرمندان و افزایش سطح آگاهی آنان برگزار می شود.

وی زمان برگزاری این همایش را 25 و 26 فروردین ماه امسال ذکر کرد و گفت: در این همایش هنرمندان استان های همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و مرکزی حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه فراخوان نخستین همایش موسیقی منطقه غرب کشور آذر ماه امسال داده شده است، افزود: در این مدت 27 اثر در بخش های سنتی، ملی تلفیقی به دبیرخانه جشنواره رسید.

کرمی افزود: پس از بررسی های انجام شده هشت اثر از بین آثار شده برای شرکت در همایش موسیقی غرب کشور انتخاب شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خاطر نشان کرد: نخستین همایش موسیقی منطقه غرب کشور در دو مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی و بوعلی سینای همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1060918

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