به گزارش خبرگزاری مهر، این متن، سخنرانى امام موسى صدر در همایش هشتم «مجمع البحوث الاسلامیه» در قاهره است که در تاریخ 23 اکتبر 1977، مطابق با 30 مهر 1356 انجام شده است.
این سخنرانی از «مقدمه» و چند بخش با عناوین «روشهای تربیتی و روش قرآنی»، «نتایج این روش»، «روش قرآن برای عرضه اسلام و دعوت به آن»، «مسائل مبرم تربیتی معاصر» و «چند پیشنهاد» تشکیل شده است.
امام موسی صدر در این سخنرانی به مسائلی از این دست میپردازد:ضرورت وابسته بودن روشهاى تربیتى به اصول دین، دورى از اخلاق اسلامى، حتى در میان متدینین، بیمارى شایعى است، مکاتبى که با ادیان مبارزه مىکنند در عین حال خود از روشهاى تبلیغ دینى پیروى مىکنند، هنوز اندکى از معنویّت بر اسباب و امکانات فراوان مادى غالب است، موضعگیرى مسلمانان عرب و غیرعرب در قبال محنت مسلمانان لبنان با ابعاد این محنت متناسب نبوده است، نظرى بر مسائل تربیتى معاصر و پیشنهادها و طرحهاى چارهاندیشى.
در بخشی از این متن میخوانیم: «تربیت قرآنى بر فراهم بودن ابزارهاى تربیتى متعارف، پایبندى به اصول دین و قوانین کلى خلقت که در این اصول متجلى است و بر دیگر پایههایى استوار است که قرآن آنها را با خواستههاى تربیتى و جهت دادنِ زندگىِ انسانِ دوستدار موفقیت به سوى روشِ مبتنى بر عدالت و حق و منطبق بر صفاتِ خداوندى، و با تعلیم او، مرتبط مىکند.»
امام موسی صدر درباره روش تربیتی قرآن بیان داشته است: « قرآن کریم بر فطرت و اصول ریشهدار نزد ملتها و عبرتهایى که مىتوان از نسلهاى گذشته گرفت تکیه مىکند و الفاظى دلیلوار، همچون الطیبات والخبائث (پاکها و پلیدها) به کار مىگیرد و به طور مستمر رحمت و محبت و نعمتها و علم خدا به مصالح مردم را یادآورى مىکند تا زمینه پذیرش همراه با احساس تکلیف را به وجود آورد.»
در بخش دیگری از این سخنرانی میخوانیم: «اگر بخواهیم اوضاع و شرایط را با همین عناصر اصلى تبیین و مشکل را با همه ابعاد آن بررسى کنیم، خواهیم دید که افق بس تیره و آینده بس تاریک است و توفانهاى وحشتناک از هر سو بر ما مىتازد. آیا این درد کشنده ما را به یأس و نومیدى سوق مىدهد؟ هرگز. جز کافران کسى از رحمت الهى نومید نمىشود. اما بىاعتنایى به مشکل و کاهلى در مقابله با آن، با روح مسئولیتپذیرى منافات دارد.»
این سخنرانی پیش از این در کتاب «ادیان در خدمت انسان» منتشر شده بود و اکنون برای نخستین بار متن کامل آن در فضای اینترنت و بر وبسایت مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، به آدرس www.imamsadr.ir منتشر شده است.
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