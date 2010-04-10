به گزارش خبرگزاری مهر، این متن، سخنرانى امام موسى صدر در همایش هشتم «مجمع البحوث الاسلامیه» در قاهره است که در تاریخ 23 اکتبر 1977، مطابق با 30 مهر 1356 انجام شده است.



این سخنرانی از «مقدمه» و چند بخش با عناوین «روش‌های تربیتی و روش قرآنی»، «نتایج این روش»، «روش قرآن برای عرضه اسلام و دعوت به آن»، «مسائل مبرم تربیتی معاصر» و «چند پیشنهاد» تشکیل شده است.

امام موسی صدر در این سخنرانی به مسائلی از این دست می‌پردازد:ضرورت وابسته بودن روشهاى تربیتى به اصول دین، دورى از اخلاق اسلامى، حتى در میان متدینین، بیمارى شایعى است، مکاتبى که با ادیان مبارزه مى‏کنند در عین حال خود از روشهاى تبلیغ دینى پیروى مى‏کنند، هنوز اندکى از معنویّت بر اسباب و امکانات فراوان مادى غالب است، موضع‏گیرى مسلمانان عرب و غیرعرب در قبال محنت مسلمانان لبنان با ابعاد این محنت متناسب نبوده است، نظرى بر مسائل تربیتى معاصر و پیشنهادها و طرحهاى چاره‏اندیشى.



در بخشی از این متن می‌‌خوانیم: «تربیت قرآنى بر فراهم بودن ابزارهاى تربیتى متعارف، پایبندى به اصول دین و قوانین کلى خلقت که در این اصول متجلى است و بر دیگر پایه‏هایى استوار است که قرآن آنها را با خواسته‏هاى تربیتى و جهت دادنِ زندگىِ انسانِ دوستدار موفقیت به سوى روشِ مبتنى بر عدالت و حق و منطبق بر صفاتِ خداوندى، و با تعلیم او، مرتبط مى‏کند.»



امام موسی صدر درباره روش تربیتی قرآن بیان داشته است: « قرآن کریم بر فطرت و اصول ریشه‏دار نزد ملتها و عبرتهایى که مى‏توان از نسلهاى گذشته گرفت تکیه مى‏کند و الفاظى دلیل‏وار، همچون الطیبات والخبائث (پاکها و پلیدها) به کار مى‏گیرد و به طور مستمر رحمت و محبت و نعمتها و علم خدا به مصالح مردم را یادآورى مى‏کند تا زمینه پذیرش همراه با احساس تکلیف را به وجود آورد.»



در بخش دیگری از این سخنرانی می‌خوانیم: «اگر بخواهیم اوضاع و شرایط را با همین عناصر اصلى تبیین و مشکل را با همه ابعاد آن بررسى کنیم، خواهیم دید که افق بس تیره و آینده بس تاریک است و توفانهاى وحشتناک از هر سو بر ما مى‏تازد. آیا این درد کشنده ما را به یأس و نومیدى سوق مى‏دهد؟ هرگز. جز کافران کسى از رحمت الهى نومید نمى‏شود. اما بى‏اعتنایى به مشکل و کاهلى در مقابله با آن، با روح مسئولیت‏پذیرى منافات دارد.»



این سخنرانی پیش از این در کتاب «ادیان در خدمت انسان» منتشر شده بود و اکنون برای نخستین بار متن کامل آن در فضای اینترنت و بر وب‌سایت مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، به آدرس www.imamsadr.ir منتشر شده است.