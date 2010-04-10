برخی شرکتهای توزیع سوخت در کرج بر حوادث ناشی از انفجار می افزایند

سیدولی الله رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در مواری پیش می آید که برخی از شرکتهای توزیع سوخت در کرج تخلفهایی دارند که این امر بر میزان خطرات مربوط به انفجار می افزاید.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، برخی از این شرکتها سوخت را به صورت متخلفانه به فروش می رسانند و این سوخت را به جاهایی می دهند که طبق قانون، نیازی به آن ندارند.

این مسئول بیان کرد: به عنوان مثال، مناطقی که گاز شهری دارند، دیگر به نفت و گاز 11 کیلویی نیازی ندارند و شرکتهای توزیع نباید حتی اگر اینگونه مناطق و مراکز متقاضی دریافت گاز 11 کیلویی باشند، آن را در اختیار آنها قرار دهند.

وی عنوان داشت: LPG باید تنها به مناطقی داده شود که گاز شهری در اختیار ندارند نه اینکه هرکس که متقاضی دریافت آن باشد، به وی داده شود.

برخی از خودروها به دلیل ارزانتر بودن LPG از آن استفاده می کنند

رئیسی اظهار داشت: برخی از صاحبان خودروها به دلیل ارزانتر بودن سوخت یادشده، از این سوخت در اتومبیل خود استفاه می کنند که این امر خطرات فراوانی دارد و می تواند احتمال بروز خطر و انفجار را افزایش دهد.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی پیش می آید که گاز 11 کیلویی که قیمت کپسول آن حدود 750 تومان است، به قیمت دو هزار تومان فروخته می شود که فروش این کالا با این قیمت صرف نظر از غیرقانونی بودن، احتمال بروز خطر انفجار در خودروهایی که از آن استفاده می کنند را افزایش می دهد.

این مسئول عنوان داشت: البته ممکن است بسیاری از اینگونه راننده ها از خطرات کاری که می کنند، بی خبر باشند و لازم است در خصوص خطرات این امر اطلاع رسانی کافی انجام شود تا از بروز خطرات ناشی از انفجار جلوگیری به عمل آید.

شرکت فرآورده های نفتی و اداره بازرگانی نظارت و کنترلهای خود را افزایش دهند

وی اظهار داشت: لازم است شرکت فرآورده های نفتی و اداره بازرگانی نظارت و کنترلهای خود را افزایش دهند تا شرکتهای توزیع سوخت، سوخت یادشده را به صورت قانونی توزیع کنند و آنها را تنها در اختیار مناطقی که فاقد گاز شهری هستند، قرار دهند.

این مسئول افزود: متاسفانه برخی از شرکتهای سوخت رسانی در کرج در مواردی تخلف می کنند که لازم است این تخلفها مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: برخی از این شرکتها که سهمیه زیادی در اختیار دارند، بخشی از سهمیه ای که در اختیار دارند را می فروشند که این امر بسیار نامطلوب است.

رئیسی خاطرنشان کرد: لازم است اینگونه تخلفها از سوی ادارات و دستگاه های ذیربط به بهترین در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد و اجازه داده نشود این تخلفها ادامه داشته باشد.