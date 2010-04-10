بیشتر مردم از عملکرد شهرداری مشهد ناراضی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله علم الهدی ظهر شنبه در دیدار با جمعی از مدیران و مسئولان روابط عمومی شهرداری مشهد افزود: شهرداری نهادی است که از نظر خدمات رسانی به مردم در مرحله نخست ارتباطی با آنها قرار دارد و مردم سرویس دهی شهری را از همان لحظه نخست ارتباط با شهر، احساس می کنند و به جرات می توان گفت هیچ نهادی در کشور به این گستردگی به خدمات رسانی نمی پردازد.

امام جمعه مشهد تصریح کرد: اما در عین حال که مطلوب ترین نهادها باید شهرداری باشد متاسفانه اکثر نارضایتی مردم نیز از شهرداری است که این پارادوکس باید برطرف شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: روابط عمومی در برطرف کردن مشکلات و معضلات شهرداری تاثیر بسزایی دارد و می تواند با نبوغ در کار ارتباطی این مشکلات را برطرف کند.

وی به مشخصات و اولویت افراد تعیین شده در کار روابط عمومی شهرداری اشاره کرد و گفت: فردی که در روابط عمومی مشغول به کار است باید از نشاط در تلاش برخوردار باشد و زمان و مکان برای کار وی مشخص باشد.

وی با بیان اینکه شهرداری مشهد باید بر نحوه ارتباط با سازمانهای فرهنگی شهرداری نیز نظارت داشته باشد، اظهار داشت: در حال حاضر برنامه های سازمان فرهنگی شهرداری و روزنامه شهرآرا به عنوان ارگان رسمی شهرداری به صورت دقیق مشخص نیست و در این زمینه باید تضاد میان مسائل فرهنگی شهرداری از بین برود.