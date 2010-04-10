خرید 100 دستگاه کانکس راهداری در جاده های کشور

شهریار افندی زاده در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: حریم راه جزء لاینفک راه بوده و باید در حفظ و حراست از آن تمام تلاش خود را به کار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: بحث حریم در قانون نیز قید شده و باید در استانی چون مازندران که به دلیل تراکم جمعیتی و حاشیه نشینی مردمان در کنار جاده ها ، رعایت قانون حریم علی الخصوص محورهای اصلی از جمله محور کندوان به طور جدی در دستور کار باشد.

وی تصریح کرد: به دلیل اینکه در سال گذشته زیاد در این مقوله کارهای مثبتی انجام نگرفته ، لذا باید در سال جدید در این زمینه تلاشی مضاعف از خود نشان دهیم.دکتر افندی زاده در این نشست ضمن تأکید بر ایمن سازی محور کندوان، اولویت بندی اقدامات ایمن سازی این محور را بر پایه هفت برنامه از جمله تعریض و احداث باند سبقت، تعمیرات اساسی ابنیه ها، احداث گالریها، نصب گاردریل و انواع حفاظ ، نصب ‌علائم ،‌ ایجاد روشنایی و جلوگیری از ریزش سنگها عنوان کرد.

معاون وزیر راه و ترابری در ادامه از خرید ۱۰۰ دستگاه کانکس راهداری نیز در سال جدید خبر داد و اظهار داشت: احداث راهدارخانه ثابت در دستور کار سازمان راهداری نیست ولی این سازمان با خرید ۱۰۰ دستگاه کانکس راهداری و استقرار آن در محورهای ارتباطی کشور درصدد کمتر کردن فاصله خدمت رسانی و ارائه خدمات رسانی مطلوب به مسافرین و رانندگان عزیز در سطح محورهاست.

افندی زاده در خصوص برنامه های سازمان راهداری کشور نیز در سال جاری خاطر نشان کرد: برنامه ها و اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در سال جاری بر پایه سه اصل استوار بوده که شامل برنامه هایی که خود سازمان در گذشته داشته و جزء سیاست های سازمان است ، برنامه هایی است که استانها به عنوان نماینده های مناطق خود ارائه می دهند و برنامه هایی که توسط نمایندگان مجلس و مسئولین استانی ارائه می شود. دکتر افندی زاده اولویت این برنامه ها را براساس تأثیر آن در جهت کاهش تصادفات و روان سازی ترافیک برشمرد.