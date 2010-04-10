سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری در طرحهای نیمه تمام پالایش نفت

به گزارش خبرگزاری مهر سید نورالدین شهنازی زاده در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت با اشاره به افزایش تحریمها و تهدیدات بین المللی گفت: در سال گذشته بیش از دو میلیارد دلار در پروژه های در دست اجرا هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون بیش از 90 درصد پروژه های مورد پالایش و پخش فرآورده های نفتی توسط متخصصان داخلی انجام می شود، اظهار داشت: تامین اعتبار اجرایی مورد نیاز پروژه های نفتی توسط مدیران اجرایی یکی از مهمترین چالشهای امروز است.

وی یکی از اهداف مهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در سالجاری را تکمیل پروژه های در دست اجرا عنوان کرد و افزود: با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و نیاز جامعه به تولید فرآورده های نفتی با ارزش تلاش می شود تا این پروژه ها راه اندازی و در مدار بهره برداری قرار بگیرد.

معاون وزیر نفت نامگذاری سال جدید را به نام سال همت و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری فرصت مناسبی برای تلاش بیشتر برای راه اندازی پروژه های پالایشگاهی، خطوط لوله و انبارهای نفت عنوان کرد و یادآور شد: در شرایط فعلی طرحها و پروژه های قابل توجه نفتی در سطح کشور کلید خورده است.