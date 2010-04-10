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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

نوری:

طب سنتی بدون اثبات علمی نمی تواند با پزشکی نوین همراه شود

طب سنتی بدون اثبات علمی نمی تواند با پزشکی نوین همراه شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: یک عضو سازمان نظام پزشکی کشور گفت: طب سنتی بدون اثبات علمی نمی تواند با پزشکی نوین همراه شود که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

هوشنگ نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طب سنتی برای همراه شدن با پزشکی نوین و جدید باید بتواند زمینه های اثبات علمی حرفهای خود را فراهم کند و بدون این امر نمی تواند از ادعاهای خود دفاع کند.

وی ادامه داد: برخی از افراد تنها به طب سنتی اعتقاد دارند اما لازم است در درجه اول، این طب از نظر علمی، خود را اثبات کند تا بتواند با دلیل و مدرک از خود دفاع کند و حرف برای گفتن داشته باشد.

طب سنتی درستی نظریات و راهکارهای خود را در زمینه درمان بیماری ها اثبات کند

این مسئول عنوان کرد: البته نباید به صورت کامل منکر طب سنتی شویم بلکه لازم است کمک کنیم تا شرایطی فراهم شود که این طب بتواند از نظر علمی، خود را به اثبات برساند و درستی نظریات و راهکارهای خود را در زمینه درمان بیماری ها اثبات کند.

نوری خاطرنشان کرد: وقتی از طب سنتی صحبت می شود، منظور طبابت به روش گذشتگان دور یک قوم و یک نژاد و یک ملت است.

وی افزود: بدیهی است هر قوم و ملتی دارای روش و ویژگی های خاص خودشان بوده اند و بر اساس آن طب سنتی هر ملتی می تواند با ملتهای دیگر فرق داشته باشد.

عضو نظام پزشکی کرج اضافه کرد: بسیاری از افراد به صورت بسیار قاطعانه از طب سنتی دفاع و طب نوین را رد می کنند درحالیکه اینگونه برخوردها درست نیست و باید زمینه های لازم برای نزدیکی این دو طب به هم فراهم شود.

کد مطلب 1060931

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