طب سنتی بدون اثبات علمی نمی تواند با پزشکی نوین همراه شود

هوشنگ نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طب سنتی برای همراه شدن با پزشکی نوین و جدید باید بتواند زمینه های اثبات علمی حرفهای خود را فراهم کند و بدون این امر نمی تواند از ادعاهای خود دفاع کند.

وی ادامه داد: برخی از افراد تنها به طب سنتی اعتقاد دارند اما لازم است در درجه اول، این طب از نظر علمی، خود را اثبات کند تا بتواند با دلیل و مدرک از خود دفاع کند و حرف برای گفتن داشته باشد.

طب سنتی درستی نظریات و راهکارهای خود را در زمینه درمان بیماری ها اثبات کند

این مسئول عنوان کرد: البته نباید به صورت کامل منکر طب سنتی شویم بلکه لازم است کمک کنیم تا شرایطی فراهم شود که این طب بتواند از نظر علمی، خود را به اثبات برساند و درستی نظریات و راهکارهای خود را در زمینه درمان بیماری ها اثبات کند.

نوری خاطرنشان کرد: وقتی از طب سنتی صحبت می شود، منظور طبابت به روش گذشتگان دور یک قوم و یک نژاد و یک ملت است.

وی افزود: بدیهی است هر قوم و ملتی دارای روش و ویژگی های خاص خودشان بوده اند و بر اساس آن طب سنتی هر ملتی می تواند با ملتهای دیگر فرق داشته باشد.

عضو نظام پزشکی کرج اضافه کرد: بسیاری از افراد به صورت بسیار قاطعانه از طب سنتی دفاع و طب نوین را رد می کنند درحالیکه اینگونه برخوردها درست نیست و باید زمینه های لازم برای نزدیکی این دو طب به هم فراهم شود.