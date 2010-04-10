اپرای مولوی سرآغازی برای پیگیری موسیقی فاخر در فارس است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی ظهر شنبه در نشستی خبری توضیح داد: بر این اساس تلاش بر این است که طبقات مختلف جامعه از چنین برنامه هایی استفاده لازم را داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری اپرای مولوی در شیراز در روزهای 25 تا 28 فروردین نیز بیان کرد: اجرای اپرای مذکور به طور حتم می تواند به شناخت بیشتر مولوی کمک کند.

در ادامه این نشست رئیس انجمن موسیقی استان فارس اجرای اپرای عروسکی مولوی را از این جهت در شیراز با اهمیت دانست که کار بزرگی در حوزه موسیقی در سطح شیراز و استان فارس رخ داده است.

محسن خباز تصریح کرد: تلاش شده اقشار مختلفی از اجرای این اپرای عروسکی بهره ببرند و تسهیلات ویژه ای به هنرجویان موسیقی داده شود که 30 درصد از ظرفیت سالن برای دانشجویان موسیقی اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه همایون شجریان در شب نخست اجرا در این اپرا آواز خواهد خواند، گفت: در این اپرا شکل جدیدی در حوزه آوازی رخ داده و اتفاق جسورانه ای در این باره صورت گرفته که جذابیت خاصی را به حوزه موسیقی ایران می دهد.

رئیس انجمن موسیقی استان فارس بر لزوم تلاش در جهت تبدیل کردن اینگونه برنامه ها به مطالبه عمومی در حوزه فرهنگ تاکید کرد.

خباز همچنین بیان کرد: امسال در حوزه موسیقی نگاه قابل توجهی به موسیقی فاخر صورت خواهد گرفت و شیراز به عنوان یک شهر فرهنگی آغازگر رویدادهای فرهنگی فاخر خواهد بود.