بسیاری از موزه های کشور با استانداردهای جهانی فاصله دارند

عباس فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تعداد زیادی موزه در کشور وجود دارد اما بسیاری از آنها استانداردهای جهانی موزه را ندارند که این امر مانع از ارتقای کیفیت فعالیتهای آنها می شود.

وی ادامه داد: استاندارد موزه شامل موارد مختلفی می شود که چیدمان و فضای مناسب، نور مناسب، دمای مناسب، نوع ویترین و نوع محفظه های شیشه ای بخشی از آنها هستند.

این کارشناس اظهار داشت: اگر موزه ها استانداردهای جهانی را در زمینه های مورد نیاز داشته باشند، نگهداری اشیا در آنها به نحو علمی تر و مطلوب تری صورت می گیرد که این امر در نهایت به حفاظت بهتر از اشیای داخل موزه منجر می شود.

فتاحیان عنوان کرد: تفکیک اشیا از هم و گندزدایی از دیگر موارد مورد نیاز است که باید حتما در همه موزه های کشور انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: هریک از موزه ها به جای خود نیازمند داشتن استانداردهای جهانی هستند و این امر فقط مختص موزه های تاریخی نیست.

تخریب به وسیله قارچها ممکن است در مورد هر سندی اتفاق افتد

فتاحیان خاطرنشان کرد: تخریب به وسیله قارچها نوعی تخریب طبیعی است و در صورت عدم فراهم کردن شرایط مطلوب، ممکن است در مورد هر سندی اتفاق افتد.

وی یادآور شد: باید شرایطی فراهم شود که تکثیر قارچها در مجاورت اسناد تاریخی تا حد ممکن کاهش یابد و این اسناد در وضعیتی ایده آل و عاری از قارچ نگهداری شوند.

فتاحیان اضافه کرد: توجه خاص از سوی مدیران موزه ها و پرسنل آنها در این زمینه بسیار اثربخش است و باید آموزشهای لازم در این خصوص به افراد ذیربط ارائه شود.



همه اسناد میکروفیلم و اسکن تهیه شود

فتاحیان اظهار داشت: لازم است از همه اسناد و نسخ خطی میکروفیلم و اسکن تهیه شود و این اسناد از تخریب به وسیله عوامل طبیعی مصون بمانند.

وی خاطرنشان کرد: بهتر است اسناد و نسخ خطی و تاریخی تا حد ممکن در محفظه شیشه ای نگهداری شود و از نگهداری آنها در محفظه پلاستیکی خودداری کنیم زیرا مجاورت با پلاستیک برای آنها مضر است.

فتاحیان یادآور شد: همچنین بهتر است اسناد و نسخ خطی از جمله عکسها زیر نایلون نگهداری نشود زیرا این امر در درازمدت موجب تخریب آنها می شود.