بسیاری از موزه های کشور با استانداردهای جهانی فاصله دارند

عباس فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تعداد زیادی موزه در کشور وجود دارد اما بسیاری از آنها استانداردهای جهانی موزه را ندارند که این امر مانع از ارتقای کیفیت فعالیتهای آنها می شود.
وی ادامه داد: استاندارد موزه شامل موارد مختلفی می شود که چیدمان و فضای مناسب، نور مناسب، دمای مناسب، نوع ویترین و نوع محفظه های شیشه ای بخشی از آنها هستند.
این کارشناس اظهار داشت: اگر موزه ها استانداردهای جهانی را در زمینه های مورد نیاز داشته باشند، نگهداری اشیا در آنها به نحو علمی تر و مطلوب تری صورت می گیرد که این امر در نهایت به حفاظت بهتر از اشیای داخل موزه منجر می شود.
فتاحیان عنوان کرد: تفکیک اشیا از هم و گندزدایی از دیگر موارد مورد نیاز است که باید حتما در همه موزه های کشور انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: هریک از موزه ها به جای خود نیازمند داشتن استانداردهای جهانی هستند و این امر فقط مختص موزه های تاریخی نیست.
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