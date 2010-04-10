به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه 40 قسمتی درباره بحرانی است که در خانواده نعلبندیان به وجود آمده است. روح پدر قربان نعلبندیان به خواب او می‌آید و به او خبر می‌دهد که یکی از نزدیک‌ترین افراد خانواده‌اش در صدد نابودی اوست. قربان نیز به تمام خانواده شک می‌کند و ...

در مجموعه "باغ شیشه‌ای" به تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی فرامرز قریبیان، مهتاج نجومی، هومن برق نورد، یوسف تیموری، شهرام قائدی، محسن حسینی، طاهره خاتمی، نعیمه نظام دوست و والا شهیدی بازی کردند. نویسندگان این سریال امیرعباس پیام، مهدی مظلومی و امیر شایان مهر هستند.



