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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

مجموعه "باغ شیشه‌ای" از 28 فروردین‌ماه پخش می‌شود

مجموعه "باغ شیشه‌ای" از 28 فروردین‌ماه پخش می‌شود

مجموعه تلویزیونی "باغ شیشه‌ای" به کارگردانی مهدی مظلومی از 28 فروردین‌ماه روزهای زوج ساعت 21:20 از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه 40 قسمتی درباره بحرانی است که در خانواده نعلبندیان به وجود آمده است. روح پدر  قربان نعلبندیان به خواب او می‌آید و به او خبر می‌دهد که یکی از نزدیک‌ترین افراد خانواده‌اش در صدد نابودی اوست. قربان نیز به تمام خانواده شک می‌کند و ...

در مجموعه "باغ شیشه‌ای" به تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی فرامرز قریبیان، مهتاج نجومی، هومن برق نورد، یوسف تیموری، شهرام قائدی، محسن حسینی، طاهره خاتمی، نعیمه نظام دوست و والا شهیدی بازی کردند. نویسندگان این سریال امیرعباس پیام، مهدی مظلومی و امیر شایان مهر هستند.

 

کد مطلب 1060940

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