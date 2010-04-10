ثبت اطلاعات واحدهای صنعتی در کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی تربیتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: طبق اعلام دولت آخرین مهلت اعلام شده برای ثبت اطلاعات واحدهای صنعتی در سایت ثبت اطلاعات صنعتی تا پایان ماه جاری تعیین شده است و در صورت عدم ثبت این اطلاعات واحدهای صنعتی در دریافت تسهیلات دولتی به خصوص با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها با مشکل مواجه می شوند.

وی افزود: در این طرح واحدهای صنعتی باید با ورود به سایت مربوطه اطلاعات خواسته شده از واحد خود را در سه صفحه در نظر گرفته شده ارائه دهند.

تربتی خاطرنشان کرد: در غیر این صورت این واحدهای صنعتی در طرح هدفمندی یارانه ها ثبت نخواهند شد و از یارانه واحدهای صنعتی محروم می شوند.

وی برنامه ریزی در خصوص میزان یارانه واحدهای صنعتی را منوط به وجود اطلاعات این واحدها دانست و گفت: تمدید پروانه بهره برداری و خدماتی که از سوی اداره کل صنایع و معادن نیز به این واحدها ارائه می شود منوط به ارائه این اطلاعات است.

WWW.AMAR.MIM.GOV.IR ثبت شود. وی گفت: خدمات شهرکهای صنعتی نیز وابسته به ارائه این اطلاعات از سوی واحدهای صنعتی است که باید در سایتثبت شود.

وی افزود: در راستای کمک به واحدهای صنعتی در اجرای این طرح در همه شهرکهای صنعتی مراکز مشاوره ای ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه این اطلاعات به صورت کاملا محرمانه هستند و امکان دسترسی به مشخصات واحدهای صنعتی برای کسی وجود ندارد از صاحبان واحدهای صنعتی خواست با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی این طرح نسبت به ارائه اطلاعات اقدام کنند.