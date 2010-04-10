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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

البرادعی:

تحریم ایران اشتباه است

تحریم ایران اشتباه است

مدیر عامل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی تحریم ایران را اشتباه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی در گفتگو با "جرمی بوون" خبرنگار و سردبیر بخش خاورمینه ای تلویزیون بی. بی. سی. گفت: من فکر نمی کنم که تحریم های سخت علیه ایران سیاست هسته ای تهران را تغییر دهد.

مدیر کل  سابق آژانس گفت: زمان برای اعمال تحریم علیه ایران زمان درستی نیست.

این اظهارات یک روز پس از نشست گروه 1+5 در نیویورک صورت گرفت که در آن طرف ها به نتیجه ای نرسیدند.

روسیه و چین در این نشست مخالفت خود را با اعمال تحریم ها علیه ایران اعلام کردند و بر مسیر گفتگو تاکید کردند.

سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از نشست روز گذشته بدون اشاره به نتیجه شکست خورده آن صرفاً در جمع خبرنگارها به برگزاری نشستی در آینده بدون ارائه تاریخ دقیق اشاره کرد.

کد مطلب 1060943

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