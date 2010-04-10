همکاری نامناسب اداره غله گندمکاران پارسیانی را با مشکل مواجه کرد

ابراهیم طبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: کشاورزان شهرستان پارسیان در زمینه خرید و حمل گندم خود به مرکز استان با مشکلاتی مواجه هستند که مشکل اساسی آنها عدم همکاری مناسب اداره غله استان در خرید، تحویل و حمل گندم تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات فوق حتی سبب کاهش سطح زیر کشت و کاهش تولید در شهرستان شده افزود: اداره غله قرار شده گندم کشاورزان را خریداری و به بندرعباس حمل و در انبار مرکزی غله وزن و افت گیری شود که سبب نارضایتی کشاورزان شده است.

طبیبی خاطرنشان کرد: کشاورزان خواستار این هستند که اداره غله از خود شهرستان پارسیان خرید را انجام داده تا مشکلاتی نظیر واژگونی کامیون که سبب از بین رفتن بخشی از محصول تا رسیدن به مقصد می شود و همچنین هزینه حمل این محصول رفع شود.

وی بیان کرد: از محل کشاورزی (لامرد) تا مرکز پارسیان 40 کیلومتر فاصله دارد که این نیز از دیگر دغدغه کشاورزان محسوب می شود.

به گفته وی در شهرستان پارسیان سالانه 300 - 400 تن گندم تولید می شود.

