شاخصهای جدیدی برای بورس در سال 88 طراحی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر علی سعیدی گفت: کمیته شاخص در سال گذشته با برگزاری جلساتی به بررسی شاخصهای موجود پرداخت، همچنین در این جلسات، شاخصهای جدیدی پیشنهاد، بررسی و تصویب شد.

مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طی سال گذشته شاخصهای موجود بورس اوراق بهادار اصلاح و شاخصهای جدیدی پیشنهاد شد، به علاوه شاخصهایی برای بورس کالا پیشنهاد و تصویب شد که فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده است.

وی از طراحی شاخصهای جدید در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال 88 به منظور بررسی شاخص پیشنهادی برای بورس کالا، شش جلسه برگزار شد.

سعیدی با تاکید بر اینکه کمیته شاخص بر فرم و نحوه محاسبه شاخص نظارت می کند، افزود:‌ شاخص بورس کالا مبتنی بر گروههای کالایی طراحی شده و بر اساس حجم مبادلات به صورت گذشته نگر و وزنی محاسبه می شود که وزنها مبنای محاسبه شاخص و ضرایب خواهد بود و هدف این است که وضعیت مبادلات و قیمتها در بورس کالا مشخص شود.

وی سال پایه را از زمان آغاز به کار شاخص دانست و در پاسخ به این سئوال که آیا شاخص بورس کالا و اوراق بهادار با یکدیگر متفاوت هستند، گفت: در بورس کالا به طور مرتب حجم مبادلات در دسته های گروه کالایی و وزن آنها بر اساس مبادلات انجام شده درحال تغییر است، بنابراین بازگشت به گذشته منطقی نیست، به علاوه در بورس کالا موردی به نام سرمایه که مبنای محاسبه شاخص باشد وجود ندارد در نتیجه مبنای محاسبه حجم مبادلات خواهد بود.

مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی با اشاره به اینکه در این مدت، شاخصهای موجود بورس اوراق بهادار نیز مورد بررسی قرار گرفت، ابراز داشت: در این بررسی­ها، شاخصهای موجود اصلاح و شاخصهای جدیدی به منظور توسعه بازار پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: طی 10 ماه نخست سال گذشته، 10 جلسه به منظور بررسی شاخصهای بورس اوراق بهادار برگزار شد.

وی گفت: تعدیل شاخص کل مبنی بر سهام شناور آزاد، تصمیم‌گیری در مورد محاسبه و اطلاع‌رسانی شاخص‌ها، بررسی شاخص پیشنهادی معاونت نظارت بر نهادهای مالی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طراحی شاخص برای سبد اختصاصی، بررسی شاخص TEFIX30 و TEPIX30 موضوعات مورد بررسی در جلسه های برگزار شده کمیته شاخص در سال 88 بود.