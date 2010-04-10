بخش دیالیز بیمارستان البرز کرج هنوز راه اندازی نشده است

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مشکل کمبود دستگاه و تخت دیالیز در غرب استان تهران همچنان ادامه دارد و بیماران کلیوی غرب استان تهران هنوز هم چشم براه حل این مشکل هستند.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی قول داده بود بخش دیالیز بیمارستان البرز راه اندازی شود اما بعد از گذشت دو سال هنوز این امر صورت نگرفته است.

طاهری خاطرنشان کرد: حدود دو هزار بیمار با نارسایی مزمن کلیوی در غرب استان تهران وجود دارد درحالیکه تعداد دستگاه و تخت دیالیز در این منطقه بسیار ناچیز است و جوابگوی بسیاری از نیازها نیست.

250 بیمار کلیوی غرب استان تهران برای انجام عملیات درمانی خود به تهران می روند

این مسئول اظهار داشت: حدود 250 بیمار غرب استان تهران به علت کمبودها برای انجام عملیات درمانی خود مجبور هستند به تهران بروند درحالیکه لازم است شبکه بهداشت منطقه برای حل این مشکل تمهیدات اساسی بیندیشد.

این مسئول بیان کرد: از حدود دو هزار بیمار کلیوی غرب استان تهران، حدود هزار و 500 نفر از آنها دیالیزی و حدود 500 بیمار نیز پیوند کلیه هستند.

طاهری در خصوص همکاری خیران نیز عنوان کرد: خیران کمکهایی به بیماران کلیوی غرب استان تهران داشته و دارند که امیدواریم افزایش یابد تا بتواند جوابگوی بخش قابل توجهی از نیازهای این بیماران باشد.

وی یادآور شد: انجمن حمایت از بیماران کلیوی غرب استان تهران، شهریار، رباط کریم، ساوجبلاغ و کرج را تحت پوشش دارد.

این مسئول در خصوص همایش آموزش خانواده های بیماران کلیوی غرب استان تهران نیز گفت: این گونه همایشها می تواند در بالا رفتن سطح آموزش بیماران کلیوی و خانواده های آنها تاثیر زیادی داشته باشد و امیدواریم همایشهای یادشده، هر چند وقت یک بار تکرار شود.

برگزاری همایشهای آموزشی در کاهش اثرات منفی بیماری تاثیر بسیار زیادی دارد

وی افزود: برگزاری این گونه همایشها در کاهش اثرات منفی بیماری نیز تاثیر بسیار زیادی دارد و باعث می شود بیماران و خانواده های آنها اطلاعات زیادی را در خصوص راهکارهای کاهش این اثرات به دست آورند.

طاهری خاطرنشان کرد: در همایش آموزش خانواده های بیماران کلیوی، بسیاری از مسئولین دعوت شده حضور نداشتند که این امیدواریم این مسئولین با اشراف به اهمیت حضور خود در این گونه همایشها در همایشهای آتی حضور پررنگی داشته باشند.