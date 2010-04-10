پنج تالاب بین المللی در معرض خشک شدن قرار دارند

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، تالابهای دریاچه ارومیه، انزلی، هامون، پریشان و زریوار را از جمله این تالابها ذکر کرد و افزود: به دلیل حجم بالای مشکلات ناشی از خشک شدن این تالاب ها احیا و حفظ این زیست بوم های ارزشمند سال جاری در اولویت برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

وی ورود پساب ها به خصوص پساب های صنعتی، عدم رعایت حقابه تالابها، احداث طرح کنارگذر انزلی از داخل تالاب انزلی، خشکسالی و بارش کم باران را از اهم دلایل بروز این مشکلات عنوان کرد و بیان داشت: با این تهدید زندگی وحوش و پرندگان موجود در این تالاب ها نیز به خطر افتاده است.

محمدی زاده با تاکید بر اجرای قانون مربوط به حفاظت از تالابها و تشکیل کارگروه های ویژه در خصوص آخرین وضعیت تالابها بیان داشت: با توجه به وضعیت خشکسالی در کشور تمامی تالابهای موجود به نوعی در معرض خطر قرار دارند که این امر توجه مسئولان و مشارکت مردم را طلب می کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در خصوص ساماندهی پسماندها در کشور اظهار داشت: مشکل دفن بهداشتی پسماندها تنها بر عهده این سازمان نیست ولی هم اکنون سه استان مازندران، گیلان و گلستان فاقد دستگاه های زباله سوز هستند که خریداری دستگاه های مورد نیاز از طریق فایناس خارجی در دستور کار قرار دارد.