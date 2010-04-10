بانک مسکن متولی پرداخت تسهیلات مسکن مهر شد

به گزارش خبرنگار مهر علی نیکزاد در گردهمایی سراسری سالگرد حساب 100 امام (ره) و تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: ازابتدای سالجاری متولی پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بانک تخصصی به نام بانک مسکن خواهد بود و در حال حاضر در ارائه تسهیلات از طریق این بانک مشکلی وجود ندارد.

وزیر مسکن و شهرسازی بیان کرد: دلیل واگذاری زمین به شکل 99 ساله جلوگیری از ایجاد بورس بازی درخرید و فروش زمین است، ضمن اینکه افزایش تسهیلات مسکن مهر به 20 میلون تومان و 25 میلیون تومان همچنین افزایش تسهیلات روستایی به 10 میلیون تومان و قرض الحسنه شدن این تسهیلات در سالجاری در راستای تامین مسکن صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خشتی روی خشت دیگرقرار داده نمی شود مگر با دخالت نظام مهندسی و شهرسازی افزود: با اعمال مقررات و مباحث تدوین شده در مراکز فنی و مهندسی ساختمان اقدامات عمرانی از 21 هزار میلیارد تومان به 25 هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است، ضمن اینکه تخفیف درارائه خدمات مهندسی سبب نمی شود تا ازاصل موضوع کوتاهی شود.

وی اظهارداشت: متولی تامین مسکن 30 میلیون جمعیت شهری و روستایی بنیاد مسکن است و در حال حاضر مشکلی در تامین مسکن مردم وجود ندارد اما با توجه به شعار امسال باید هدفگذاری در این زمینه به چند برابر افزایش یابد.

وزیرمسکن و شهرسازی با اشاره به ساخت یک میلیون واحد مسکونی شهری و 200 هزار واحد مسکونی روستایی در کشور عنوان کرد: مسئولیت تامین مسکن از صفر تا 100 برعهده مردم و بخش خصوصی است و وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر واگذاری زمین مشکلات را در جهت خانه دار شدن مردم مرتفع می نماید.

وی با بیان اینکه مرحله فونداسیون 200 هزار واحد مسکونی روستایی تا 6 ماهه اول سالجاری به اتمام می رسد، افزود: برای کلیه کسانی که مسکن مهر ثبت نام کرده اند تا 6 ماهه اول مرحله فونداسیون به اتمام خواهد رسید.

نیکزاد در پایان با اشاره به موفقیت این وزارتخانه در صدور سند و ساخت مسکن روستایی و مسکن مهر اظهار امیدواری کرد: سال 89 سال شکوفایی مسکن شهری و روستایی باشد.