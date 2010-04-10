900 میلیارد ریال اعتبار به بخش عمران خراسان شمالی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، مجید نادری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان شمالی کل اعتبارات عمرانی کشور را 368 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میان 90 میلیارد تومان به خراسان شمالی اختصاص یافته است.

وی تأمین این اعتبارات را از محل سرمایه های ملی کشور اعلام و افزود: در سال جاری این هزینه ها 27 درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه تکمیل پروژه های نیمه تمام در سال جاری را در اولویت اول کاری قرار داد و افزود: این پروژه ها همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان خراسان شمالی به بهره برداری می رسند.

این مسئول تعداد کارکنان اداری خراسان شمالی را 1345 نفر نیروی رسمی، 136 نفر نیروی پیمانی و 503 نفر نیروی شرکتی اعلام کرد و گفت: در سال جاری کارکنان که وضعیت شغلی نامطلوبی دارند رسیدگی می شود.

وی افزود: حقوق ماهیانه پرسنل رسمی ادارات 440 هزار تومان در ماه و همچنین حقوق نیروهای پیمانی 393 هزار تومان به همراه مزایا و خدمات است.

وی با اشاره به وضعیت ورزش در خراسان شمالی گفت: از مدیران و مسئولان استان خواست برای کارکنان خود اعم از خانم وآقا دوچرخه خریداری کنند.

نادری یادآور شد: کل شرکتهای دولتی استان 455 شرکت هستند که به تدریج باید به شرکتهای خصوص واگذار شوند.

وی در ادامه از جذب مبلغی بالغ بر 14 میلیارد و 400 میلیون تومان در بخش فرهنگی استان خبر داد و گفت: 20 درصد از این اعتبارات صرف حوزه های علمیه و 10 درصد آن هم به بخشهای ورزشی استان اختصاص می یابد.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی گفت: هم اکنون 18 میلیارد تومان اعتبار به سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اختصاص یافته که این مبلغ برای اعزام عالم وروحانی به منطق محروم، تجهیز بخشهای فرهنگی است.

استاندار خراسان شمالی در جلسه شورای اداری استان مبلغ سه میلیارد تومان از سر جمع اعتبارات استانی را به بخش فرهنگی اختصاص داده بود.