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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۴۸

بهادر به مهر خبر داد:

نصب و راه اندازی آزمایشی سامانه جدید ترانزیت دریایی در بندر شهید باهنر

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ترانزیت اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان گفت: سامانه جدید ترانزیت دریایی به صورت آزمایشی در اداره ترانزیت بندر شهید باهنر راه اندازی شد.

حمیدرضا بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام این خبر افزود: این سیستم جدید صدور پروانه تردد تن کیلومتر، دارای بانک اطلاعاتی اوراکل و قابل اجرا در محیط win xp است.

وی بیان کرد: از مزایای آن می توان به گزارشگیری به روز، امنیت اطلاعات و رکوردهای ثبتی، مغایرت گیری بانکی به صورت مکانیزه، قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات بنادر شهیدرجایی، باهنر و بندرلنگه و قابلیت ارتقاع اشاره کرد.

وی گفت: تهیه این سیستم از نیمه دوم سال 88 آغاز و با همکاری مستمر دفتر فن آوری اطلاعات، اداره ترانزیت و اداره آمار و برنامه ریزی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان آغاز شد و  دی ماه 88 سیستم به مرحله بهره برداری آزمایشی رسید و در حال حاضر قابلیت اجرا در بنادر شهیدرجایی و سایر بنادر کشور را دارد.

کد مطلب 1060957

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