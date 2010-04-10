نصب و راه اندازی آزمایشی سامانه جدید ترانزیت دریایی در بندر شهید باهنر

حمیدرضا بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام این خبر افزود: این سیستم جدید صدور پروانه تردد تن کیلومتر، دارای بانک اطلاعاتی اوراکل و قابل اجرا در محیط win xp است.

وی بیان کرد: از مزایای آن می توان به گزارشگیری به روز، امنیت اطلاعات و رکوردهای ثبتی، مغایرت گیری بانکی به صورت مکانیزه، قابلیت یکپارچه سازی اطلاعات بنادر شهیدرجایی، باهنر و بندرلنگه و قابلیت ارتقاع اشاره کرد.

وی گفت: تهیه این سیستم از نیمه دوم سال 88 آغاز و با همکاری مستمر دفتر فن آوری اطلاعات، اداره ترانزیت و اداره آمار و برنامه ریزی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان آغاز شد و دی ماه 88 سیستم به مرحله بهره برداری آزمایشی رسید و در حال حاضر قابلیت اجرا در بنادر شهیدرجایی و سایر بنادر کشور را دارد.