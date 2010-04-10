رئیس جمهور قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این قانون استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود، توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

بر این اساس مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات‌های ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

همچنین بر اساس این قانون، استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.

بر اساس ماده 556 قانون مجازات های اسلامی، هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در صورتی که فرد از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.