جزئیات آزمون استخدام 40 هزار نفر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی اعلام کرد آزمون استخدام در آموزش و پرورش طی دو مرحله عمومی و تخصصی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در مرحله اول آزمون تعداد 120 هزار نفر معادل سه برابر ظرفیت مورد نیاز گزینش می شوند و در مرحله دوم که آزمون تخصصی است تعداد 40 هزار نفر به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد.

حاجی بابایی گفت: جذب و استخدام افراد بر اساس نیاز هر استان و ولادت و سکونت در آن صورت می‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: افراد جذب شده در فصل تابستان با شرکت در دوره‌های تخصصی، آمادگی لازم را برای خدمت در شروع سال تحصیلی 90-89 کسب خواهند کرد.