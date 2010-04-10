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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

جزئیات آزمون استخدام 40 هزار نفر اعلام شد

جزئیات آزمون استخدام 40 هزار نفر با توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص و تحصیل کرده در وزارت آموزش و پرورش اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی بابایی اعلام کرد آزمون استخدام در آموزش و پرورش طی دو مرحله عمومی و تخصصی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در مرحله اول آزمون تعداد 120 هزار نفر معادل سه برابر ظرفیت مورد نیاز گزینش می شوند و در مرحله دوم که آزمون تخصصی است تعداد 40 هزار نفر به استخدام آموزش و پرورش در خواهند آمد.

حاجی بابایی گفت: جذب و استخدام افراد بر اساس نیاز هر استان و ولادت و سکونت در آن صورت می‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: افراد جذب شده در فصل تابستان با شرکت در دوره‌های تخصصی، آمادگی لازم را برای خدمت در شروع سال تحصیلی 90-89 کسب خواهند کرد.

کد مطلب 1060959

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