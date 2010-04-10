به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان ابراهیم معتمدی ظهر شنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه بودجه این سازمان در سال جاری نزدیک به 6 میلیارد و 670 میلیون تومان است که در مقایسه با سال گذشته 4 درصد رشد داشته است افزود:‌ حدود 40 درصد بودجه امسال سازمان آرامستان‌های شهرداری در هزینه های عمرانی هزینه می‌شود.

وی احداث بازارچه در ورودی بلوار رضوان، ساخت سالن برگزاری مراسم جنب قطعه ایثارگران، نصب 25 ایستگاه اتوبوس، تکمیل شبکه آبرسانی به صورت قطره‌ای و تبدیل قبور معمولی پیش فروش شده به پیش ساخته دو طبقه را از طرح‌های شاخص سال جاری این سازمان دانست.

معتمدی نگهداری و توسعه فضای سبز، احداث ساختمان‌های سرویس بهداشتی و اصلاح ورودی باغ رضوان از سمت خیابان جی، طراحی سردرب‌های ورودی باغ رضوان و مقاوم سازی مجموعه صاحب الزمان ( ع ) را از دیگر طرح‌های این سازمان در سال جاری برشمرد و یادآور شد : طراحی فاز سوم از قطعه 66 تا 100 نیز در سال جدید انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری اصفهان به اجرای برنامه‌‌های فرهنگی باغ رضوان نیز اشاره نمود و گفت: ‌در سال جاری برای برنامه‌های فرهنگی از جمله توزیع و چاپ کتاب رسم پرواز و بسته‌های فرهنگی به صورت ماهانه، راه اندازی موزه معاد و روز خیرات 141 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است .