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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۱۷

رونالدو:

دوئل شخصی با مسی ندارم

دوئل شخصی با مسی ندارم

کریستیانو رونالدو در آستانه "ال کلاسیکو" هرگونه جدال شخصی با لیونل مسی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساکرنت، تیم های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا امشب در چارچوب هفته سی ام رقابت های لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

کریستیانو رونالدو، مهاجم تیم فوتبال رئال مادرید، در خصوص این دیدار گفت: در فوتبال هر چیزی ممکن است و امیدوارم در این دیدار هت تریک کنم. این روزها همه درباره من و مسی صحبت می کنند اما این یک دوئل شخصی بین من و او نیست. مسی به تنهایی بازی نمی کند. هم تیمی ها و مربیان بارسلونا هم تاثیر فراوانی دارند.

وی افزود: در منچستر، جایی که من بهترین بازیکن جهان شدم، تنها نبودم. مسی بازیکن بزرگی است اما او در تیمی کامل به میدان می رود.

کد مطلب 1060963

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