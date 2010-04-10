لیموچی 4 سال دیگر در کمیته زنان کمیته بین المللی پارالمپیک ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیموچی که به بازی های پارالمپیک زمستانی ونکوور سفر کرده بود بار دیگر توانست در سمت کمیته زنان پارالمپیک ( IPC) ابقا شود.

لیموچی دوره گذشته در المپیک زمستانی تورینوی ایتالیا موفق به کسب این کرسی شده بود.