507 هکتار از اراضی ملی کرمان به بیت المال بازگردانده شد

محمد علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با پیگیری منابع طبیعی و صدور 67 حکم خلع ید تنها طی سال گذشته 507 هکتار از اراضی ملی از دست زمین خواران خارج و به بیت المال مسترد شد.

وی با تاکید بر ادامه این روند در سال جاری گفت: با پیگیری شدید و همکاری دستگاههای مرتبط از هر گونه زمین خواری در اراضی ملی جلوگیری و با این افراد برخورد شدید صورت خواهد گرفت.

اسدی خاطر نشان کرد: در همین راستا یگان حفاظت استان کرمان ضمن برخورد با 138 نفر از متصرفان عرصه های ملی از تصرف 165 هکتار زمین دولتی نیز توسط زمین خواران جلوگیری کرد.

مدیرکل منابع طبیعی کرمان افزود: در خصوص هزار و 263 هکتار از زمین های تصرف شده نیز 329 نفر زمین خوار شناسایی شده اند که پرونده این افراد تکمیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

اسدی در خصوص اعتبارت منابع طبیعی خاطر نشان کرد: اعتبارت منابع طبیعی طی سال گذشته 2.2 درصد رشد یافته است که امیدواریم این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.



