گزارشهای سازمان بازرسی حاکی از قابل اجرا نبودن مونوریل است

به گزارش خبرگزاری مهر، تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: باید از نمایندگان مجلس، کمیسیون اصل 90 و سایر کمیسیونها که نسبت به پروژه نیمه کاره مونوریل حساسیت نشان می دهند تشکر کرد و امیدواریم با توجه به گزارشهای موجود در شهرداری تهران و همچنین گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور به جد به این موضوع پرداخته شود که چه کسانی به صورت غیر کارشناسی چنین طرحی را به مورد اجرا گذاشته و نا تمام و بلاتکلیف در شهر رها کرده اند و چه کسانی باید پاسخگوی هزینه هایی باشند که برای یک پروژه کارشناسی نشده از بیت المال هدر رفته است.

وی ادامه داد: پایه های پروژه نیمه کاره مونوریل باید 6 سال قبل جمع آوری می شد اما به خاطر اینکه شائبه سیاسی به وجود نیاید، تحمل کردیم تا گزارشهای دقیق کارشناسی به شورای شهر ارایه شود و اکنون تمام گزارشها نشان از آن دارد که کارشناسان در همان زمان هم بر پروژه مونوریل صادقیه ایرادات فنی وارد می دانستند و اظهار نگرانیهایی در این مورد داشتند، چنانچه حتی در مورد استحکام پایه های مونوریل خواسته شده بود زیر پایه ها بتن تزریق شود تا استحکام پایه ها افزایش یابد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: همچنین این طرح از لحاظ ترافیکی مردود شناخته و فاقد توجیه فنی و ترافیکی تشخیص داده شده بود به همین دلیل در دوره مدیریت قبلی شهرداری دستور توقف این پروژه صادر شد اما 6 سال شهروندان معضلات و مشکلات و مزاحمت های ناشی از این پروژه نا تمام را تحمل کردند.

وی با ابراز تعجب از اینکه برخی از مسئولان اقدام شهرداری تهران را در برچیدن پایه های مونوریل شتابزده دانسته اند گفت: اقدامات عجولانه و تصمیمات لحظه ای برای احداث چنین پروژه ها و سیستم هایی که باید به طور کامل مورد مطالعه و کار کارشناسی قرار گیرند، جای تعجب دارد و سوال برانگیز است، اما جمع آوری پایه های پروژه ای ناتمام که جز مزاحمت برای مردم چیزی نداشته آن هم پس از 6 سال و با وجود گزارش های کامل از ایرادات و مشکلات فنی واجرایی طرح به هیچ وجه عملکردی شتابزده محسوب نمی شود.

مهندس تشکری هاشمی ابراز امیدواری کرد همان طور که در خصوص مترو با مطالعه دقیق و کار کارشناسی مسیر خطوط 7 گانه مشخص و مراحل قانونی خود را طی کرد در مورد سایر سیستم های حمل ونقل از جمله مونوریل نیز همین طور عمل شود و دیگر در تهران هیچ پروژه ای بدون کارکارشناسی دقیق اجرا نشود زیرا در نهایت این مردم هستند که متضرر می شوند.

وی تاکید کرد: شهرداری تهران هیچ حساسیتی برای ساخت مونوریل ندارد و اگر کارشناسان مسیرهای مناسب را برای ساخت قطار هوایی با پشتوانه مطالعاتی ترافیکی ارایه دهند با حفظ اولویت ها و با توجه به امکانات و منابع حمایتهای لازم از این گونه پروژه ها را هم خواهیم داشت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خاطر نشان کرد: شهرداری تهران با هماهنگی های خوبی که با وزارت کشور و شورای عالی ترافیک دارد این آمادگی را در خود می بیند که به دور از فضاسازی های سیاسی و هیجانات کاذب در آرامش و تدبیر و کار کارشناسی در مسیرهای مناسبی که اجرای مونوریل به عنوان گزینه برتر باشد همکاری های لازم را داشته باشد.

وی با تاکید براینکه قاعدتا اجرای هیچ طرحی بدون کار کارشناسی وتنها با جنبه دستوری و سلسله مراتبی امکان پذیر نیست گفت: مدیریت بر شهر و اجرای پروژه های مختلف سلیقه ای نیست و باید نظرات کارشناسی و مطالعات دقیق علمی مبنای اجرای هر پروژه ای باشد.