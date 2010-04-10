اخبار فعالیتهای فرهنگی مساجد باید بدون حاشیه منعکس شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مباحث مربوط به مساجد ریشه در اعتقادات دینی و مذهبی مسلمانان دارد، توجه خاص اصحاب رسانه و مسئولین را در این رابطه خواستار شد و گفت: متأسفانه فعالیت‌های فرهنگی مساجد در کشور به درستی منعکس نمی‌شود و خبرنگاران و به طور کلی جامعه خبری در قم که مرکز تشیع است باید الگویی برای کل کشور باشند.



روحانی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف توسط مقام معظم رهبری بیان داشت: در این سال قرار است طرح‌های مختلفی برای اولین بار در کانون‌های مساجد استان قم صورت گیرد که از جمله آنها توجه ویژه به امور مساجد در روستاها می‌باشد.



وی اضافه کرد: در شهرهای استان قم، سطح فرهنگی مساجد به نسبت در وضعیت خوبی قرار دارد و باید این وضعیت در روستاها نیز هم سطح شهرها شود و به همین دلیل، امسال از گروه‌های جهادی در طرح رونق مساجد در روستاها استفاده خواهد شد.



وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های فرهنگی در مساجد بالغ بر 2 میلیارد تومان هزینه در بر دارد، ادامه داد: امیدواریم در دور جدید سفرهای ریاست جمهوری و هیئت دولت به قم این بودجه به کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تخصیص یابد.



روحانی از اجرای طرح چهره به چهره در مساجد استان قم خبر داد و گفت: در گذشته، طرح چهره به چهره توسط طلاب کار آزموده در زمینه جذب جوانان و نوجوانان در مناطق محروم کشور انجام می‌گرفت که از سال جاری، این طرح در مساجد استان قم نیز اجرا خواهد شد.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم در ادامه افزود: طلابی که قرار است در طرح چهره به چهره شرکت کنند پذیرش شده‌اند و کار سطح بندی آنها به اتمام رسیده است و به زودی کار خود را در تشکیل حلقه معرفت در بین جوانان و نوجوانان آغاز خواهند کرد. طرح مسجد، مدرسه اول در مساجد قم اجرا خواهد شد



وی در ادامه از اجرای طرح مسجد، مدرسه اول در قم خبر داد و بیان کرد: این طرح توسط یکی از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تهران پیشنهاد شد که مورد تأیید سازمان آموزش و پرورش قرار گرفت و قرار است در قالب این طرح سی دی های آموزشی تولید شده توسط مؤلفین کتب درسی، در تمام سطوح و رشته‌های تحصیلی از اول راهنمایی تا پایان دوره پیش دانشگاهی، در مساجد به منظور بالا بردن توان علمی دانش آموزان برای آنها به نمایش گذاشته شود.



روحانی با اشاره به انتخاب کانون‌هایی با عناوینی مشخص به جهت فعالیت در زمینه‌ای خاص در سطح استان قم بیان داشت: امسال در قالب طرحی، کانون‌ها به انجام فعالیت در زمینه‌ای خاص تفکیک می‌شوند؛ به عنوان مثال کانونی با عنوان مهدویت، مباحث مهدویت و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در این زمینه را انجام خواهد داد، کانون شفیعه در زمینه مقام حضرت معصومه(س)، کانون امام رضا (ع) در زمینه مقام امام رضا(ع)، کانون ولایت و کانون روح الله در زمینه تبیین اندیشه‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری فعالیت خواهند کرد.



در پایان این نشست مطبوعاتی به قید قرعه، هزینه سفر به عتبات عالیات به یکی از خبرنگاران اهدا شد.