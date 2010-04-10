مسعود عنایت رئیس کمیته داوران درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: کارکردن در جو موجود بسیار سخت و آزار دهنده شده و متاسفانه هر روز یک سوژه برای کوبیدن کمیته داوران مطرح می شود و فدراسیون هم کوچکترین حمایتی از کمیته داوران نمی کند.

عنایت تاکید کرد: متاسفانه پیشکسوتان داوری هم به جای حمایت داوران فوتبال کشور با اظهارنظرهای خود به ملتهب شدن جو موجود دامن می زنند و در صورت ادامه این شرایط از کمیته داوران کناره گیری خواهم کرد.

وی یادآورشد: آقای مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در روز روشن با بیرون کشیدن تیمش از زمین فوتبال و بازی جوانمردانه را زیر سئوال می برد ولی کسی اعتراضی نمی کند اما نوید مظفری را به خاطر اشتباهی که خودش بلافاصله آن را جبران کرد به باد تندترین انتقادات می گیرند و اشتباه او را در تاریخ داوری بی نظیر عنوان می کنند.

عنایت تصریح کرد: چرا کسی تخلف مدیرعامل تراکتورسازی را نمی بیند؟ ایشان با تصمیم احساسی شان به منافع باشگاه و تیم رقیب آسیب رسانده ولی به گونه ای در مورد اشتباه داور اظهارنظر می کند تا بنده را درمقابل مردم قرار دهد.

رئیس کمیته داوران خاطرنشان کرد: سئوال من اینجاست با داور دیدار چلسی و منچستر چه برخوردی شد؟ آیا داور را به خاطر اشتباهش کوبیدند؟ کمیته داورانش را به باد انتقاد گرفتند؟ هیچکدام از این اتفاقات نیفتاد چون آنها پذیرفته اند چنین اشتباهاتی، جزیی از مسابقه فوتبال است ولی اینجا به محض یک اشتباه ساده از سوی داوری تا داور و کمیته داوران را نابود نکنند آرام نمی نشینند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در طول 4 سال گذشته بارها و بارها شاهد اتفاقاتی مشابه در فوتبال کشور بوده ایم و متاسفانه فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی حمایتی از کمیته داوران نداشته‌اند و در این سالها داوران مورد بدترین اتهامات و بیشترین انتقادات قرار گرفتند ولی کمترین حمایتی از آنها صورت نگرفته است.

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال اظهار داشت: از کارکردن در این جو پرحاشیه خسته شده ام و علاقه‌ای به ادامه همکاری با فدراسیون ندارم.