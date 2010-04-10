اجرای اپرای عروسکی حافظ در شیراز / افزایش گردشگران با اجرای اپرا

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، بهروز غریب پور ظهر شنبه در نشستی خبری افزود: برای آنکه اپرای عروسکی حافظ به اجرا در آید به طور قطع نیازمند تعلیم نیروهای بومی نیز هستیم و من علاقمندم اینگونه نیروها در شهرستانها شکل گیرد و تجربه نشان داده در صورت وجود حمایتهای معنوی می توان هرکاری را انجام داد.

وی تصریح کرد: اجرای اپرای عروسکی حافظ امری دشوار بوده زیرا هنوز یک پاراگراف در مورد زندگی حافظ در دست نیست و پدید آوردن متن اپرا از زندگی وی کاری دشوار بوده که امیدوارم بتوان آن را حل کرد.

کارگردان اپرای عروسکی مولوی در ادامه سخنان خود با اشاره به اپرای عروسکی مولوی که در 25 تا 28 فروردین در شیراز برگزار می شود، افزود: برای نوشتن متن این اپرا از حدود 30 هزار بیت شعر استفاده شد تا به 300 بیت رسید و در مورد حافظ نیز تلاش دارم از میان اشعار حافظ جواهرات آن را جمع آوری کنم.

غریب پور همچنین با اشاره به سابقه شیراز در حوزه تئاتر عروسکی و هنرهای نمایشی نیز بیان کرد: باید در نظر داشت که اولین شهری که به همت مهدی فقیه دارای سالن دائمی اجرای عروسکی بوده شهر شیراز است که در سال 56 اقدام به تاسیس سالن ویژه تئاتر عروسکی شد.

بودجه تولیدات فرهنگی به اندازه کمک به یک باشگاه فوتبال نیست

وی همچنین گفت: تمام بودجه به کار برده شده برای تولید اپرای مولوی می تواند ما را در جهان سرافراز کند چون این مبلغ برابر با دستمزد یک فوتبالیست دسته چندم شهرستانی نیز نیست از این رو این رقمی نیست که دستمان را به سوی سازمانهای جهانی دراز کند.

کارگردان اپراهای عروسکی رستم و سهراب، عاشورا و مکبث با اشاره به اینکه سرجمع تولیدات فرهنگی به اندازه کمک به یک باشگاه فوتبال نیز نیست، افزود: مسئولان فرهنگی ما مصداق این جمله اند که "آب در کوزه و ما تشنه لبان گرد جهان می گردیم".

غریب پور گفت: با اجرای اپرای حافظ می توان شمار گردشگران را در شیراز دو برابر کنیم و در این خصوص پیشنهاد می دهم که تمام گردشگران به تماشای این اپرا در شیراز دعوت شود.

وی در ادامه با اشاره به سرقت رفتن شخصیتهای ایرانی نیز گفت: از آنجایی که مولوی در قونیه مدفون است فکر کردیم که در این رابطه یک مدعی بیشتر وجود ندارد اما اینک یونسکو سه شاعر را جهانی اعلام کرد.

کارگردان اپرای عروسکی مولوی ادامه داد: هویت ما چنان در خطر قرار گرفته که ممکن است در مورد حافظ و سعدی نیز اینگونه ادعاها مطرح شود و چه بسا به زودی نیز حافظ را یک مهاجر سمرقندی اعلام کنند و در این خصوص باید گفت در مورد بزرگان این سرزمین خیلی غفلت شده است.

وی درباره چگونگی اجرای اپرای مولوی نیز بیان کرد: در این اجرا 40 نفر گروه کر "کیف"، 80 نفر از ارکستر ناسیونال اوکراین، 10 نفر از خوانندگان ارکستر سمفونیک تهران، 95 نوازنده، حداقل 19 خواننده، 90 عروسک، 28 بازی دهنده گروه آرام و یک سازه عظیم چند تنی برای این اپرا طراحی شده است.

کارگردان اپرای عروسکی مولوی اضافه کرد: برای این برنامه دعوتهای مختلفی از سوی رایزن های فرهنگی سوریه، اسپانیا، ترکیه و ایتالیا صورت گرفته است.

به گزارش مهر، این اپرا در تالار حافظ اجرا می شود.