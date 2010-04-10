پارسال میزان واردات کرمان 27 درصد کاهش یافت

حسین سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: استان کرمان در سال 88 در مقایسه با سال 87 با میزان واردات 123 میلیون دلاری از نظر ارزش ریالی واردات با کاهش 27 درصدی مواجه شده است.

وی افزود: در بخش وزنی واردات نیز صادرات استان کرمان با 37 هزار و 713 تن با کاهش 26 درصدی روبرو شد.

مدیرکل گمرک استان کرمان در ادامه به افزایش صادرات استان کرمان طی همین مدت اشاره کرد و گفت: میزان صادرات استان از لحاظ وزنی طی سال گذشته 173 هزار و 637 تن می باشد که شامل محصولات کشاورزی، مس و صنایع دستی می شود.

وی گفت: ارزش ریالی صادرات استان کرمان نیز با افزایش 16 درصدی نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.

سالاری در خصوص تعداد پرونده های قاچاق کالا نیز گفت: هزار و 493 پرونده قاچاق کالا در سال 88 تشکیل شده است که در این خصوص نیز افزایش 20 درصدی داشته ایم.

وی ارزش ریالی کالاهای قاچاق را 408 میلیون ریال اعلام کرد.

وی آمار مسافران خروجی و ورودی استان را نیز 73 هزار و 101 نفر اعلام کرد که 37 درصد افزایش نسبت به سال 87 نشان می دهد.