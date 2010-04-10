استیو جابز بالاخره مصاحبه کرد!/ مصاحبه رئیس اپل را بخوانید

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو جابز که هرگز تن به مصاحبه نمی داد شاید به خاطر تغییرات ناشی از مبارزه با سرطان کبد و یا شاید به دلیل استراتژیهای مرتبط با عرضه "آی- پد" در مراسم معرفی سیستم عامل جدید "آی- فن" گشاده تر از همیشه به نظر می رسید. به طوری که پس از پایان مراسم معرفی از خبرنگاران خواست که در یک نشست خبری شرکت کنند و در آنجا به سئوالات آنها پاسخ داد.

در ادامه خلاصه ای از این گفتگو را می خوانید:

* از عرضه "آی- پد" راضی هستید؟

- استیو جابز: 450 هزار دستگاه فروخته شده در کمتر از سه روز، چطور می توانیم راضی نباشیم؟ حتی "والت ماسبرگ" (سرمقاله نویس وال استریت ژورنال) هم که کلا با ما بسیار نامهربان است از این نتیجه خوشحال است. "آی- پد" به طور برگشت ناپذیری چشم انداز دنیای انفورماتیک معاصر را تغییر می دهد.

* چرا؟

- تنها مسئله سخت افزاری نیست بلکه نرم افزار را هم باید در نظر داشت. برای مثال در سه روز، کاربران بیش از 25 هزار کتاب الکترونیک را بارگذاری کردند. با محاسبه اینکه بیش از 185هزار برنامه جانبی برای "آی- پد" در دسترس قرار دارد باید فهمید که هیچ گوشه ای از وب وجود ندارد که "آی- پد" نتواند به آن نرسد.

* اما اپل تنها عرضه کننده برنامه های جانبی نیست...

- "آی- پد" پتانسیل بالایی برای دستیابی به 85 میلیون مصرف کننده دارد. ما می خواهیم گروهی از برنامه های جانبی را عرضه کنیم که به کاربران کمک کنند نه اینکه برای آنها ایجاد مشکل کنند.

* عرضه iAd، سکوی جدید تبلیغات که بر روی تمام برنامه های جانبی دستگاههای قابل حمل اپل نصب خواهد شد نشانه ای از ورود اپل در عرصه تبلیغات موبایل است. طرحهای آینده شما در این بخش چیست؟

- ما درحال پاسخگویی به فشارهای موجود در این بخش هستیم. هم برنامه نویسان و هم آژانسهای تبلیغاتی از مدتها قبل برای فقدان وسایلی برای تولید آگهی های تبلیغاتی برای "آی- فن" ابراز تاسف می کردند. بنابراین iAd می خواهد این خلاء را پر کند و به توسعه دهندگان ما امکان دهد که روی برنامه های جانبی خود پول مبادله کنند. امروز بسیاری از آنها برای یک مشت پول خرد این تبلیغات را انجام می دهند اما با این روش جدید، بخش اعظمی از درآمدها به آنها می رسد.

* این اولین بار نیست که شما در عرصه تبلیغات وارد می شوید... .

- درست است. چند وقت قبل ما به دنبال خرید شرکت AdMob بودیم که بزرگترین آژانس تبلیغاتی برای بازار موبایل است اما گوگل در آخرین لحظه همه چیز را به باد داد. بعدها ما Quattro Wireless را خریدیم. یک آژانس تبلیغاتی کوچکتر اما پیشگام. الان فکر می کنیم که موفق شده ایم طرحی را تولید کنیم که حرف تبلیغات را در سطح سیاره ای به گوش همه برساند.

* چرا معتقدید که "آی- فن" و "آی- پد" سکوهای خوبی برای تبلیغات باشند؟

- مسئله تعداد مطرح است. در دنیا بیش از 100 میلیون آی- فن موجود است. بخش اعظم فعالیت موبایلی کاربران محصولات اپل بر روی برنامه های جانبی و کاربردها انجام می شود. در کل هر کاربر به مدت 30 دقیقه در روز از این برنامه ها استفاده می کند. اگر 10 آگهی تبلیغاتی روی هر یک از این تلفنها ظاهر شود یک میلیارد تماس روزانه بین مصرف کننده و آگهی کننده برقرار می شود. پس بی فایده است که بخواهم درباره توان اقتصادی این ارقام تاکید کنم.

* بنابراین برنامه های جانبی در مرکز چشم انداز آینده شما قرار دارند؟

- بله. آینده اینترنت بیش از همیشه موبایلی می شود و بیش از همیشه در جهت شبکه های اجتماعی پیش می رود. این چیزی است که ما روی آن کار می کنیم.