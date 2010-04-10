عسگری در تایم تریل انفرادی مدال نقره گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از سی امین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و هفدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری رده سنی جوانان آسیا امروز با برگزاری مسابقه تایم تریل انفرادی در مسافت 6/42 کیلومتر برگزار شد.

در این مسابقات که با حضور رکابزنان 35 کشور آسیایی در حال برگزاری است حسین عسگری نماینده کشورمان با زمان 53 دقیقه و 20 ثانیه و 46 صدم ثانیه به عنوان دومین نفر از خط پایان گذشت و به مدال نقره این رقابت ها دست یافت . عسگری اولین مدال کاروان دوچرخه سواری کشورمان را در این مسابقات از آن خود کرد.

در این ماده " آندری میزاروف" قزاقستانی به مدال طلا رسید. میزاروف عضو تیم باشگاهی پتروشیمی تبریز ایران نیز هست. در این ماده رکابزن قرقیزستان مدال برنز گرفت.

سی امین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و هفدهمین دوره جوانان آسیا از 20 تا 28 فروردین ماه در شارجه امارات برگزار می شود.