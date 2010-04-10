  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

دوچرخه سواری قهرمانی آسیا/

عسگری در تایم تریل انفرادی مدال نقره گرفت

عسگری در تایم تریل انفرادی مدال نقره گرفت

دومین روز از سی امین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا در شارجه امارات با کسب مدال نقره توسط حسین عسگری پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از سی امین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و هفدهمین دوره مسابقات دوچرخه سواری رده سنی جوانان آسیا امروز با برگزاری مسابقه تایم تریل انفرادی در مسافت 6/42 کیلومتر برگزار شد.

در این مسابقات که با حضور رکابزنان 35 کشور آسیایی در حال برگزاری است حسین عسگری نماینده کشورمان با زمان 53 دقیقه و 20 ثانیه و 46 صدم ثانیه به عنوان دومین نفر از خط پایان گذشت و به مدال نقره این رقابت ها دست یافت . عسگری اولین مدال کاروان دوچرخه سواری کشورمان را در این مسابقات از آن خود کرد.

در این ماده " آندری میزاروف" قزاقستانی به مدال طلا رسید. میزاروف عضو تیم باشگاهی پتروشیمی تبریز ایران نیز هست. در این ماده رکابزن قرقیزستان مدال برنز گرفت.

سی امین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی بزرگسالان آسیا و هفدهمین دوره جوانان آسیا از 20 تا 28 فروردین ماه در شارجه امارات برگزار می شود.

کد مطلب 1060992

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها