شخصیت صیاد شیرازی همیشه ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام راشد یزدی ظهر شنبه در مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت امیر صیاد شیرازی افزود: یکی از ویژگیهای برجسته شخصیت این شهید این بود که هرگز به ساعت و جیبش نگاه نمی کرد و مدیریت و اطلاعات و بنیه نظامی اش در راه خدا بود.

وی با اظهار تاسف از شهادت شهید صیاد شیرازی گفت: اینان شخصیتهای عادی نیستند و باید در حفظ خون پاک آنان کوشید.

حجت الاسلام راشد یزدی با بیان اینکه یاد صیاد شیرازی خونها را به جوش می آورد تصریح کرد: صیاد شیرازی زنده است و شهید هرگز نمی میرد.

وی اظهار داشت: در هیچ کجای دنیا ارتشی مانند ایران ندارد زیرا ارتش ایران با معنویت با دشمن مقابله می کند.

این سخنران برجسته کشور خاطرنشان کرد: سربازهای ایران اسلامی در مقایسه با سربازهای سایر کشورهای ارزشی مضاعف دارند.

وی با اشاره به اینکه در اسلام جنبه تخصصی و مدیریتی و مکتبی بودن با هم همراه است، تصریح کرد: صیاد شیرازی دانستن، توانستن و خواستن را در کنار هم داشت و سرانجام به آرزوی دیرینه اش رسید.