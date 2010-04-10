می خواهم منچستریونایتد قهرمانی خود را تکرار کند

به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد در اندیشه کسب چهارمین قهرمانی متوالی است؛ موفقیتی که تا پیش از این هیچ تیم انگلیسی قادر به انجام آن نبوده است. شیاطین سرخ هنوز از اندوه حذف از رقابت های لیگ قهرمانان رهایی نیافته اند اما در این اندیشه اند تا از عنوان قهرمانی خود در فوتبال انگلستان دفاع کنند.

ریو فردیناند به "اسکای اسپورتس" گفت: پنج بازی مانده و ما باید سعی کنیم در بازی های باقیمانده به عنوان قهرمانی دست پیدا کنیم. چنانچه بخواهم صادقانه حرف بزنم باید بگویم در حال حاضر به هیچ وجه به رقابت های جام جهانی فکر نمی کنم و تنها به من یونایتد و قهرمانی در لیگ برتر فکر می کنم.

وی افزود: نتیجه دیدار ما با بایرن مونیخ بسیار ناامیدکننده بود اما اکنون تمام تمرکزمان بر روی بازی روز یکشنبه مقابل بلکبرن است.